Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Жовтень 2019, Київ 16:24
Новини | Міжнародні

Росія направила комплекси С-400 на спільні навчання у Сербію

Підрозділи візьмуть участь у другому етапі російсько-сербських навчань протиповітряної оборони «Слов’янський щит 2019», які триватимуть до 29 жовтня

Дивитись коментарі

Міністерство оборони Росії заявляє, що направило до Сербії ракетні системи протиповітряної оборони С-400 і Панцир-С для участі у спільних військових навчаннях.

Як йдеться в повідомленні, комплекси дислокуються на базі біля сербської столиці, Белграду.

У Міноборони повідомили, що вперше С-400 і Панцир-С з’являться на військових навчаннях за межами Росії.

/**/ /**/ /**/ Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв разом із президентом Сербії Александром Вучичем в аеропорту Белграда дивляться на показові виступи військових «Свобода-2019», Сербія, 19 жовтня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Премʼєр Росії Медведєв у Белграді запросив Сербію «зближуватися» із Євразійським союзом

Підрозділи візьмуть участь у другому етапі російсько-сербських навчань протиповітряної оборони «Слов’янський щит 2019», які триватимуть до 29 жовтня.

Перша фаза відбулася у південноросійській Астраханській області у вересні.

Хоча Сербія прагне вступити до Європейського союзу, вона підтримує тісні зв’язки з Росією.

Під час візиту до Белграда минулого тижня російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв висловив сподівання, що його сербська колега Ана Брнабіч підпише угоду про вільну торгівлю з Євразійським економічним союзом, очолюваним Росією, під час візиту до Москви 25 жовтня.

Прем’єр-міністр Росії відвідав військове шоу у Сербії – відео
Embed
Прем’єр-міністр Росії відвідав військове шоу у Сербії – відео

No media source currently available

0:00 0:01:15 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG