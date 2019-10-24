Росія направила комплекси С-400 на спільні навчання у Сербію

Міністерство оборони Росії заявляє, що направило до Сербії ракетні системи протиповітряної оборони С-400 і Панцир-С для участі у спільних військових навчаннях.

Як йдеться в повідомленні, комплекси дислокуються на базі біля сербської столиці, Белграду.

У Міноборони повідомили, що вперше С-400 і Панцир-С з’являться на військових навчаннях за межами Росії.

Підрозділи візьмуть участь у другому етапі російсько-сербських навчань протиповітряної оборони «Слов’янський щит 2019», які триватимуть до 29 жовтня.

Перша фаза відбулася у південноросійській Астраханській області у вересні.

Хоча Сербія прагне вступити до Європейського союзу, вона підтримує тісні зв’язки з Росією.

Під час візиту до Белграда минулого тижня російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв висловив сподівання, що його сербська колега Ана Брнабіч підпише угоду про вільну торгівлю з Євразійським економічним союзом, очолюваним Росією, під час візиту до Москви 25 жовтня.