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19 Жовтень 2019, Київ 23:31
Новини | Міжнародні

Медведєв у парламенті Сербії анонсував підписання угоди про вільну торгівлю з «ЄврАзЕС»

Російський прем'єр Дмитро Медведєв прибув до Сербії із нагоди 75-ої річниці звільнення Белграда від нацистської окупації у Другій світовій війні

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Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв під час візиту до Сербії 19 жовтня відвідав військове шоу і виступив на спеціальній сесії парламенту країни.

Під час виступу він висловив сподівання, що прем’єр-міністр Сербії Анна Брнабич під час свого візиту до Москви 25 жовтня підпише угоду про вільну торгівлю з Євразійським економічним союзом під керівництвом Росії.

Прем'єр-міністр Росії відвідав військове шоу у Сербії – відео
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Прем'єр-міністр Росії відвідав військове шоу у Сербії – відео

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В інтерв’ю сербській газеті 18 жовтня Медведєв розкритикував США, звинувативши Вашингтон у «прагненні… домінувати над усім світом, включаючи Балкани та Європу».

/**/ /**/ /**/ Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв разом із президентом Сербії Олександром Вучичем в аеропорту Белграда дивляться на показові виступи військових «Свобода 2019». Сербія, 19 жовтня 2019 року
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Премʼєр Росії Медведєв у Белграді запросив Сербію «зближуватися» із Євразійським союзом

Медведєв прибув до Сербії із нагоди 75-ої річниці звільнення Белграда від нацистської окупації у Другій світовій війні.

Він провів зустрічі із прем’єром Брнабич і з президентом Сербії Александаром Вучичем.

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