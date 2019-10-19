Медведєв у парламенті Сербії анонсував підписання угоди про вільну торгівлю з «ЄврАзЕС»

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв під час візиту до Сербії 19 жовтня відвідав військове шоу і виступив на спеціальній сесії парламенту країни.

Під час виступу він висловив сподівання, що прем’єр-міністр Сербії Анна Брнабич під час свого візиту до Москви 25 жовтня підпише угоду про вільну торгівлю з Євразійським економічним союзом під керівництвом Росії.

В інтерв’ю сербській газеті 18 жовтня Медведєв розкритикував США, звинувативши Вашингтон у «прагненні… домінувати над усім світом, включаючи Балкани та Європу».

Медведєв прибув до Сербії із нагоди 75-ої річниці звільнення Белграда від нацистської окупації у Другій світовій війні.

Він провів зустрічі із прем’єром Брнабич і з президентом Сербії Александаром Вучичем.