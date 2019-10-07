Дві опозиційні партії набрали найбільше голосів на позачергових виборах у Косові

Дві основні опозиційні партії Косова «Самовизначення» і Демократична ліга Косова, за підрахунком майже всіх бюлетенів на позачергових недільних виборах у Косові випереджають правлячу останні 12 років партію.

За даними ЦВК, ліва націоналістична партія «Самовизначення» набрала 26% голосів, правоцентристська «Демократична ліга Косова» отримав 25%.

У партії «Самовизначення» вже оголосили про перемогу і «нову главу» для Косова.

Колишня правляча партія, Демократична партія Косова, яка домінувала в політиці протягом останнього десятиліття, посіла третє місце, – 22% голосів.

Четверте місце дісталося «Альянсу за майбутнє Косова», очолюваного колишнім прем’єр-міністром Рамушем Харадінаєм (11,6%).

Десять з 120 місць в парламенті зарезервовані за етнічними сербами, ще 10 відведено для інших меншин, включаючи етнічних турків і циган.

Офіційні результати голосування очікують пізніше сьогодні.

Необхідність проведення виборів у Косові постала після того, як у липні прем’єр Рамуш Харадінай подав у відставку через його виклик як підозрюваного до спеціального суду в Гаазі для розгляду злочинів, скоєних під час війни в Косові у 1998-1999 роках. Харадінай заявив про свою невинуватість, але наголосив, що не міг іти до суду, перебуваючи на посаді прем’єра.