Депутати Косова проголосували за розпуск парламенту

Парламент Косова проголосував за свій розпуск, дозволяючи таким чином президенту Гашиму Тачі оголосити позачергові загальні вибори після відставки прем’єр-міністра Рамуша Харадіная.

«Парламент вирішив розпустити законодавчий орган шостого скликання», – заявив спікер парламенту Кадрі Веселі після того, як 89 депутатів зі 120 проголосували за дочасне припинення своїх повноважень на позачерговій сесії 22 серпня.

Дочасні вибори мають відбутися наприкінці вересня або на початку жовтня 2019 року.

Премʼєр Косова Рамуш Харадінай 19 липня подав у відставку через виклик Спеціальної прокуратури в Гаазі, котра розпочала слідство проти нього за підозрою в скоєнні воєнних злочинів. Харадінай перед прокуратурою захищався мовчанням.

Коли спікер парламенту повідомив, що орган не зможе сформувати нову більшість і потрібні позачергові вибори, розпуск парламенту був призначений на 22 серпня. Така була вимога Євросоюзу, котрому потрібний час для формування місії, що буде спостерігати за перебігом виборчого процесу.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами. Не визнали незалежності, серед інших, Сербія, Росія та Україна.