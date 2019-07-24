Серби-футболісти словацького клубу відмовилися грати проти Косова через заборону Белграда

Двоє гравців словацького футбольного клубу «Слован Братислава» та їхній тренер, які мають сербське походження, пропустять матч кваліфікації Ліги Європи УЄФА проти клубу «Феронікелі» з Косова, тому що отримали таку вказівку з Белграда, повідомляє місцева служба Радіо Свобода 24 липня.

Александар Чаврич, Деян Дражич та тренер Владімір Раденковіч, за їхньою заявою, отримали повідомлення від сербського уряду про те, що вони не повинні брати участі в матчі «Слована» проти «Феронікелі», який пройде у Братиславі 24 липня.

У «Словані» заявили, що поважають рішення гравців і тренера, тож вони не гратимуть в обох відбіркових матчах проти «Феронікелі».

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«Ми просимо фанатів поважати та розуміти рішення гравців, тренера та клубу. Це не є приємна ситуація для будь-кого з нас, але ми мусимо поставитися до неї з повагою», – мовиться в заяві клубу.

Згідно з заявою Чаврича, яку оприлюднив словацький канал Sport24, футболіст був готовий до гри, але «поважатиме будь-які вказівки, які надходять від уряду Сербії».

Представники словацької влади, побоюючись реакції фанатів, закликали відвідувачів матчів «утриматися від будь-яких демонстрацій щодо політичного становища команди-противника».

У червні 2019 року стало відомо, що двоє гравців і тренер сербського походження національної збірної Чорногорії відмовилися грати у кваліфікаційному матчі Чемпіонату Європи 2020 року проти Косова.

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Згодом Футбольна асоціація Чорногорії відсторонила тренера Любишу Тумбаковича за його дії.

Відносини між Сербією та її колишньою провінцією Косовом загострилися після того, як Приштина запровадила стовідсоткове мито на товари з Сербії у листопаді 2019 року.

Косово односторонньо проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова. Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.