Уряд Косова заперечує заяву МЗС про заборону на в’їзд сербським чиновникам

Уряд Косова не запроваджував заборону на в’їзд для державних чиновників Сербії – таку заяву зробила речниця уряду Доньєта Ґаші 5 липня.

«Уряд Косова не ухвалював жодних рішень, які б забороняли сербським чиновникам в’їжджати до Косова», – сказала вона.

Це твердження суперечить словам Єтліра Зіберая, радника міністра закордонних справ Косова Бехджета Пацоллі, який заявив напередодні, що жоден державний службовець із Сербії більше не зможе потрапити до її колишньої колонії.

У косовському Міністерстві закордонних справ слова Ґаші поки не коментували.

4 липня Єтлір Зіберай заявив, що Косово заборонило в’їзд сербським держслужбовцям у відповідь на «постійну пропаганду та неправдиві новини щодо цієї країни та її громадян» з боку Сербії.

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Відносини між Сербією та її колишньою провінцією Косовом загострилися після того, як Приштина запровадила стовідсоткове мито на товари з Сербії у листопаді 2019 року.

3 липня президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна використовує «альтернативні» гірські шляхи для постачання товарів на північ Косова, щоб уникнути сплати в’їзного мита.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова. Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.