20-та річниця повітряних ударів НАТО проти колишньої Югославії

Двадцять років тому, 9 червня 1999 року, в місті Куманово в Північній Македонії було підписано військово-технічну угоду між представниками Північноатлантичного альянсу і Збройних сил Югославії, котра на той час складалася з двох республік – Сербії та Чорногорії. Сторони домовилися про призупинення повітряних ударів НАТО проти Югославії та про виведення югославських сил з провінції Косово.

Повітряна кампанія країн-членів НАТО під назвою «Союзницька сила» розпочалася 25 березня 1999 року з метою захистити мирне населення албанської національності від насильства сербської армії й поліції. Західні союзники при цьому посилалися на 7-ий розділ Хартії Організації об'єднаних націй (ООН).

Політична ситуація в сербському краю Косово була напружена ще від початку девʼяностих років, коли влада сербського президента Слободана Мілошевича скасувала крайову конституцію, розпустила парламент, звільнила з роботи поліцейських, працівників освіти, суддів й чиновників албанської національності.

Невдоволення етнічних албанців зростало з року в рік й нарешті призвело до формування повстанських підрозділів, котрі до осені 1998 року звільнили значну частину території краю.

У відповідь на повстанські атаки, сербські сили знущалися над мирним населенням. Рада безпеки ООН і Євросоюз нераз попереджали белградську владу, щоби призупинила насильство й розпочала діалог з представниками албанців.

Переговори за посередництвом ЄС, США та Росії, які проводились в замку Рамбує неподалік Парижа, в середині березня 1999 року завершилися без результатів, оскільки сербська сторона відкинула всі пропозиції посередників.

Белград продовжував репресію в Косові, викликаючи щораз ширше обурення міжнародної спільноти.

Бомбардування паралізувало країну

Коли Мілошевич відкинув ультатиматум – почалася перша в Європі багатостороння військова операція проти країни, яка грубо порушувала права людини й відкидала всі норми міжнародного права. Югославська народна армія не була ні технічно, ні морально підготовлена до нерівної війни.

Авіація НАТО вже на першому тижні підбила всі югославські літаки, що піднялися в повітря, решта відтоді залишилася в підземних сховищах. Застаріла югославська протиповітряна оборона не була в змозі вражати натовські літаки, оснащені сучасною електронікою.

Літаки Альянсу бомбили насамперед казарми, інші військові обʼєкти й інфраструктуру, заводи військово-промислового комплексу тощо. На меті були шляхи, мости, віадуки, нафтопереробний завод, будівлі Міністерства оборони, Генштабу й Міністерства внутрішніх справ у Белграді. Були вражені й будівлі державного радіо і телебачення в Белграді й Новому Саді.

Життя в країні упродовж 11-ти тижнів було практично паралізоване. Університети й школи були закриті; заводи не працювали; підрозділи армії заздалегідь були розташовані в лісах, курортах, фермах й інших місцевостях поза містами. Завдяки тому не було багато жертв ні серед військових, ні серед мирного населення. Докладні й перевірені дані про кількість цивільних жертв досі не оприлюднені.

За неофіційними даними, загинуло від тисячі до двох з половиною тисяч осіб, поранення отримали до пʼяти тисяч осіб. Найбільше загиблих й поранених було у Косові. Територія Чорногорії не була мішенню авіаударів, оскільки у НАТО вважали, що чорногорські керівники не були причетні до застосування сили проти албанців у Косові.

Для албанців – «кінець страждань», для сербів – «агресія»

В квітні й травні 1999 року сербські сили вигнали з домівок, за даними Міжнародного Червоного хреста, 800 тисяч албанців. Вони знайшли притулок в Македонії й Албанії, їхні домівки були пограбовані або спалені, худоба розкрадена. Сербська поліція й підрозділи добровольців ліквідували чимало албанців, зокрема інтелектуалів – працівників освіти, політичних діячів, юристів...

Підписання угоди в Куманово призупинило кровопролиття. Біженці повернулися до своїх осель і міст. Разом з сербськими силами з Косова виїхали кілька десятків тисяч сербів. Частина сербського населення залишилася в кількох анклавах та в чотирьох районах на півночі краю. Відразу після виведення сербських сил, в Косові були розташовані міжнародні миротворчі сили.

Сербсько-чорногорська Югославія перестала існувати 2006 року, після референдуму на якому понад 55 відсотків громадян Чорногорії проголосували за незалежність республіки.

Парламент Косова в лютому 2008 року в односторонньому порядку проголосив незалежність, яку визнало понад 110 країн.

Отож, можна сказати, що повітряна кампанія НАТО була одним із завершальних етапів розпаду колишньої Югославії.

Бомбардування призвело й зростання протестів проти режиму Мілошевича, котрий через рік зазнав поразку на виборах. Згодом його заарештували й видали Міжнародному трибуналові для колишньої Югославії, за підозрою в скоєнні воєнних злочинів. Він помер у вʼязниці Трибуналу не дочекавши винесення вироку.

​Белград і Приштина по різному дивляться на події 1999 року. Президент Косова Хашим Тачі, колишній командувач Армії визволення Косова, зазначає, що бомбардування принесло «кінець геноциду, волю для Косова й перемогу прав людини».

Натомість, сербські урядовці повітряні удари вважають «агресією» і наполягають на тому, що найбільшою жертвою стало сербське населення у Косові. Упродовж минулих 11-ти тижнів більшість ЗМІ щодня нагадувала про події двадцятирічної давнини, постійно стверджуючи що йшлося про єдність народу, героїчний опір та масове страждання мирного населення.