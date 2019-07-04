Косово заборонило в’їзд всім сербським чиновникам

Косово заборонило всім державним службовцям Сербії в’їзд на свою територію, повідомив радник міністра закордонних справ колишньої провінції Сербії Єтлір Зіберай 4 липня.

За словами Зіберая, такою є відповідь Приштини на «постійну пропаганду та неправдиві новини щодо цієї країни та її громадян» з боку Сербії.

Він також звинуватив Белград у спробі штучно створити «так звану гуманітарну кризу» на півночі Косова, яку переважно населяють етнічні серби.

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Депутат сербського парламенту Мірослав Лазанскі, який входить до складу коаліції на чолі з Сербською прогресивною партією, у коментарі Радіо Свобода назвав рішення Косова «серйозним кроком до погіршення відносин» між Белградом і Приштиною.

Лазанскі також припустив, що Сербія може вдатися до дзеркальних обмежень щодо косовських чиновників.

У травні 2019 року Косово вже заборонило в’їзд на свою територію сербській прем’єр-міністру Ані Брнабіч, звинувативши її в «расистських» коментарях щодо албанців. Брнабіч звинувачення відкидала.

Відносини між Сербією та її колишньою провінцією Косовом загострилися після того, як Приштина запровадила стовідсоткове мито на товари з Сербії у листопаді 2019 року.

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3 липня президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна використовує «альтернативні» гірські шляхи для постачання товарів на північ Косова, щоб уникнути сплати в’їзного мита.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова. Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.