Косово оголосило росіянина-співробітника ООН персоною нон-ґрата

Влада Косова оголосила співробітника ООН з Росії Михайла Краснощокова персоною нон-ґрата і наказала вислати його з країни. Про це 31 травня повідомив прем’єр-міністр країни Рамуш Харадінай.

За його словами, він наказав міністерству закордонних справ негайно оголосити Краснощокова небажаною особою в країні. Харадінай також закликав спеціального представника генерального секретаря ООН у Косові діяти згідно з цим рішенням.

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Водночас у січні 2019 року генеральний секретар ООН Атоніу Ґутерріш оприлюднив заяву у зв’язку з суперечкою в Сомалі, заявивши, що «доктрина статусу нон-ґрата не застосовується до штатних працівників ООН».

Краснощокова затримали 28 травня внаслідок низки поліцейських рейдів на півночі країни, де переважно проживають серби. В процесі рейду заарештували 19 офіцерів поліції за підозрою у «злочинній діяльності», тоді як Краснощокова, ще одного члена місії ООН і шістьох етнічних сербів затримали за підозрою в перешкоджанні поліцейській операції. В ході арешту він отримав поранення.

Краснощокова швидко звільнили і надали йому медичну допомогу в госпіталі у Північній Мітровиці. Згодом його переправили до Військової медичної академії у Белграді, столиці сусідньої Сербії.

Посол Росії в Сербії Олександр Чепурін 31 травня відвідав Краснощокова в лікарні і назвав цей інцидент «варварством і звірством».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього ж дня, виступаючи в Токіо, назвав дії косовських правоохоронців «абсолютно неприйнятними».

«Їхні спроби позбавити нашого представника його повноважень і статусу, які мають працівники місії ООН, є дуже серйозною проблемою. Представники ООН повинні на це відповісти», – заявив Лавров.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова.

Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.