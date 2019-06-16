Сербські антиурядові демонстранти проводять акції протесту щосуботи вже більше ніж півроку. Спершу протести були викликані нападом на опозиційного лідера Борка Стефановича, згодом вимоги розширилися, включно із закликами до відставки президента Сербії Александра Вучича. Марш 15 червня закінчився біля Белградського університету, що стало відповіддю на твердження, нібито докторська дисертація міністра фінансів Сініша Малі є плагіатом. Університетська комісія оголосила в травні, що текст Малі не є плагіатом. (Відео Балканської редакції).