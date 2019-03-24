У Сербії ультраправі націоналісти виступили проти НАТО й закликали Росію

В Белграді (Сербія) 24 березня цього року влаштували ходу десятки прихильників ультранаціоналістичної Сербської радикальної партії (СРС), щоб відзначити 20-річчя повітряних ударів, які НАТО розпочала у 1999 році у відповідь на вбивства косовських албанців у Белграді. Протестуючі носили банер з гаслом «вороги ЄС + НАТО – Сербія». На мітингу також засудили вирок у вигляді довічного ув'язнення, винесений судом ООН для колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича. Сербську ультраправу партію очолює Воіслав Шешель, який сам засуджений Міжнародним кримінальним трибуналом за злочини проти людяності.