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24 Березень 2019, Київ 22:26
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У Сербії ультраправі націоналісти виступили проти НАТО й закликали Росію

У Сербії ультраправі націоналісти виступили проти НАТО й закликали Росію
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В Белграді (Сербія) 24 березня цього року влаштували ходу десятки прихильників ультранаціоналістичної Сербської радикальної партії (СРС), щоб відзначити 20-річчя повітряних ударів, які НАТО розпочала у 1999 році у відповідь на вбивства косовських албанців у Белграді. Протестуючі носили банер з гаслом «вороги ЄС + НАТО – Сербія». На мітингу також засудили вирок у вигляді довічного ув'язнення, винесений судом ООН для колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича. Сербську ультраправу партію очолює Воіслав Шешель, який сам засуджений Міжнародним кримінальним трибуналом за злочини проти людяності.

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