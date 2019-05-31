Пораненого росіянина, співробітника місії ООН у Косові перевели до Сербії

Місія ООН у Косові заявляє, що одного із двох її співробітників, що були затримані й поранені під час поліцейської операції раніше цього тижня, перевели до лікарні в сусідній Сербії.

Як заявили в місії 30 травня, громадянин Росії, що зазнав «кількох травм», переводиться до Белграда, де об’єднається зі своєю родиною.

Росіянина затримали разом зі ще одним членом місії, етнічним сербом, під час рейду поліції 28 травня у населених переважно сербами районах на півночі Косова.

Обох їх вже відпустили.

За даними місії ООН, інший її співробітник «був доправлений до медичного закладу в Косові для лікування від поранень, яких він зазнав під час арешту».

Чоловік перебуває «в стабільному стані, за ним ведеться пильний нагляд», йдеться в повідомленні.

Поліцейська операція на півночі Косова призвела до сутичок між місцевими сербами і силовиками й викликала дипломатичну суперечку через затримання двох співробітників ООН.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова.

Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.