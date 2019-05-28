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28 Травень 2019, Київ 15:37
Новини | Міжнародні

У Косові заявили про затримання росіянина, який «маскувався під дипломата»

Влада Косова повідомила, що під час проведеної вранці 28 травня спецоперації затримали «декількох місцевих поліцейських і громадян»

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Поліція в Косові під час спецоперації у населеній переважно сербами півночі затримала громадянина Росії, який «маскувався під дипломата», повідомив президент Косова Хашим Тачі.

Водночас російське посольство в Белграді заявило, що перевіряє повідомлення про затримання громадянин Росії, якого в диппредставництві ідентифікували як Михайла Краснощенка.

Проведена вранці 28 травня спецоперація косовської поліції, під час якої затримали «декількох місцевих поліцейських і громадян», привела до того, що в Сербії привели збройні сили в повну бойову готовність.

Поліція Косова заявила, що затриманих підозрюють у причетності до «кримінальних дій». За повідомленням, під час операції четверо поліцейських були поранені.

У Белграді через спецоперацію косовської поліції скликали надзвичайну сесію Ради національної безпеки. Президент Александар Вучич попередив представників Євросоюзу, що Сербія «буде реагувати в разі, якщо косовська спецполіція не зупинить акцію й не залишить північ Косова».

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова.

Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.

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