Президент Сербії назвав умови визнання Косова

Президент Сербії Александар Вучич заявляє, що Белград може бути готовий визнати Косово суверенною державою, але для цього, за його словами, має отримати щось натомість у рамках великої угоди.

Вучич сказав про це в інтерв’ю, опублікованому 4 березня, італійському інформаційному агентству ANSA.

«Ми повинні спочатку знайти компроміс, ми не можемо визнати Косово, не отримавши нічого з іншого боку. Я впевнений, що за допомогою наших європейських друзів і за підтримки Росії, Америки, Китаю й інших країн ми зможемо досягти рішення», – сказав він.

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Відносини між столицею Косова Приштиною й Белградом залишаються напруженими з того часу, як колишній сербський регіон оголосив про свою незалежність у 2008 році. Більш ніж 110 країн, в тому числі Сполучені Штати, визнали незалежність Косова, але Сербія й Росія цього не зробили.