Косовські серби протестують проти мита, призупинене постачання товарів у Косовській Митровиці

Серби на півночі Косова почали новий протест проти 100-відсоткового мита на товари з Сербії, яке сім місяців тому наклала влада в Приштині. В Косовській Митровиці від ранку закриті всі магазини, кіоски, ресторани, пекарні, автозаправні станції, навіть аптеки та перукарні.

Голова обʼєднання сербських підприємців Радош Петрович заявив, що постачання товарів із Сербії стало неможливим та що протест триватиме доти, доки косовська влада не скасує мито.

Відкриті магазини лише в частині міста, заселеній албанцями й босняками, однак місцеві серби кажуть, що кожен, хто наважиться купувати у осіб інших національностей, буде побитий.

Белградський уряд попереджає, що сербам на півночі Косова загрожує гуманітарна катастрофа. Сербські ЗМІ повідомляють, що протест був заздалегідь запланований та що серби минулого тижня купували великі кількості муки, цукру, солі, мʼяса, олії й інших продуктів, а також ліки.

Представники влади в Приштині натомість заявляють, що жодної гуманітарної небезпеки немає, а протест організований за сценарієм і наказом із Белграда.

Безпосередньою причиною протесту, на думку косовської влади, став факт, що місцева поліція минулого тижня посилила контроль шляхів, якими досі нелегально перевозили продовольчі товари з Сербії.

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Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова. Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.