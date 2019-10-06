Громадяни Косова обирають новий склад парламенту

У Косові в неділю розпочалося голосування на позачергових парламентських виборах, що є сьомими за ліком після проголошення незалежності від Сербії в 2008 році. Приблизно 1,9 мільйона виборців обирають 120 депутатів, в тому числі 10 – сербської національності. Своїх кандидатів висунули 20 партій та чотири коаліції. У виборчих списках є 120 тисяч сербів. Дві з половиною тисячі виборчих дільниць будуть відкриті до 19-ї години за місцевим часом.

Основною темою передвиборчої кампанії стали відносини з Сербією, економічні питання й боротьба проти корупції. Вперше в косовській історії політичні партії балотували і своїх кандидатів на посаду голови уряду – чотирьох албанців й одного серба.

Необхідність проведення виборів постала після того, як у липні прем’єр Косова Рамуш Харадінай подав у відставку через його виклик як підозрюваного до спеціального суду в Гаазі для розгляду злочинів, скоєних під час війни в Косові у 1998-1999 роках. Харадінай заявив про свою невинуватість, але наголосив, що не міг іти до суду, перебуваючи на посаді прем’єра.

За перебігом виборів наглядає тисяча закордонних спостерігачів та приблизно стільки ж волонтерів й представників політичних партій з Косова.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова.