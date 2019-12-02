Лукашенко розпочав дводенний візит до Сербії

Сербія й Білорусь прагнуть розширити економічні відносини, які далеко відстають від тісних політичних взаємин. Про це повідомляють белградські офіційні джерела на початку дводенного візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка до Сербії.

За повідомленням пресслужби Лукашенка, в аеропорту Белграда його зустрів сербський колега Александр Вучич. На 3 грудня між двома президентами заплановані переговори щодо політичного та економічного співробітництва.

В рамках візиту відбувається форум промисловців, які обговорюють можливості поглиблення звʼязків після недавнього приєднання Сербії до Угоди про вільну торгівлю.

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Міністри агропромисловості двох країн Браніслав Недімович й Анатолій Хотко після нинішніх перемов повідомили про підписання кількох угод, метою яких є вдвічі збільшити вартість товарообміну в рамках харчової промисловості. Наразі вона становить лише 10 мільйонів євро в рік.

Сербська сторона вивозить до Білорусі насамперед малину, сливи й насіння, а імпортує бараболю й цибулю.

Говорячи про добрі відносини з Білоруссю, в Белграді й Мінську не згадують про декларацію сербського парламенту з 1999 року, якою режим колишнього президента Слободана Мілошевича виступив за створення федерації з Росією й Білоруссю. Це відбувалося в час повітряної кампанії НАТО проти Сербії.

Тоді Москва та Мінск не відповіли на пропозицію Белграда.