Білорусь істотно збільшила поставки картоплі в Україну. У Києві стверджують, що це реекспорт із Росії

Олена Литвинова

За перші 8 місяців (у січні – серпні поточного року) Білорусь у 60 разів збільшила обсяг поставок картоплі в Україну – до 17,6 тисячі тонн, загалом на 2,269 мільйона доларів. Такі дані наводить кореспондент Білоруської редакції Радіо Свобода, посилаючись на «Белсат» (польський білоруськомовний телеканал, створений з ініціативи й за підтримки Міністерства закордонних справ Польщі та громадського Польського телебачення). За цими даними, у минулому році в цей же період Білорусь експортувала всього 279 тонн картоплі.

Державна статистична служба України надає інші цифри: за її словами, Україна в січні – серпні 2019-го закупила в Білорусі 15,8 тисячі тонн картоплі на 2,7 мільйона доларів. Йдеться про продукцію, яка позначена у зовнішній торгівлі як «Картопля свіжа або охолоджена».

Картопля з Білорусі чи Росії?

Аналітики Української плодоовочевої асоціації повідомляють, що в жовтні ввезення іноземної картоплі досягнуло свого апогею:

«Цього місяця в країну ввезено 92,6 тисячі тонн товарної картоплі. Більше, ніж будь-коли в історії України протягом одного року. Всього з початку сезону 2019/2020 країна вже імпортувала понад 142 тисячі тонн картоплі – в 529 разів більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону».

Згідно з даними Української плодоовочевої асоціації​, зараз ціна одного кілограма картоплі в Україні є вищою на 10 центів, ніж у Польщі, і на 20 центів, ніж у Росії.

«І хоча офіційно картоплю доставляють в основному з Білорусі, де ціни також удвічі нижчі, ніж в Україні, але велика частина цієї картоплі має російське походження. І прямі поставки картоплі в Україну з Російської Федерації також здійснюються. Виявляється, заборони на такі поставки немає», – зазначили в Українській плодоовочевій асоціації.

Побічно на користь таких підозр може свідчити і білоруська статистика: згідно з нею, цього року Білорусь майже в чотири рази збільшила імпорт картоплі з Росії – з 1,9 тисячі тонн у січні – серпні 2018-го до 4,8 тисячі тонн за аналогічний період 2019 року. Вартість цієї поставки склала понад 1 мільйон доларів.

Україна – Росія: торгівля в умовах взаємних санкцій

Після анексії Росією Криму та початку бойових дій на Донбасі в 2014 році країни Європи і США ввели економічні санкції проти російських компаній і фізичних осіб, причетних до агресивних дій Росії проти України. Київ долучився до санкційної війни наприкінці 2015-го.

З того часу український уряд поступово розширював перелік торговельних обмежень, у тому числі і через антидемпінгові розслідування. Цього року в травні заборонили поставки російського цементу і виробів із деревини, а з 1 серпня запровадили спеціальне мито на всі види продукції російського походження. Виняток зробили лише для вугілля, коксу, бензину, зрідженого газу і фармацевтичної продукції. На інші товари заборону торгівлі офіційно не запроваджували. Але компанії мають обмежити свою співпрацю з Росією.

Критичну для України продукцію зі свого боку обмежила Росія – з 1 червня припинила поставки сирої нафти і змінила систему експорту нафтопродуктів на український ринок. Щоб постачати дизельне паливо і бензин, потрібно отримати спеціальний дозвіл Міністерства економічного розвитку Росії.

До картоплі було вугілля

На початку 2019 року стало відомо про білоруський експорт кам’яного вугілля в Україну, коли Белстат (Національний статистичний комітет Республіки Білорусь – ред.) оприлюднив статистику зовнішньої торгівлі за 2018 рік. В українській статистиці відповідні відомості були відсутні.

Як з’ясувалося в ході розслідування журналістів Радіо Свобода, антрацит із Донбасу постачали через Білорусь не тільки в Україну, але і в країни Євросоюзу.

У травні 2019 року Головне слідче управління Служби безпеки України відкрило кримінальну справу на кількох українських громадян і «невизначених слідством іноземців» про створення терористичного угруповання, яке організувало незаконну схему постачання в Україну вугілля з окупованої території Донбасу через Білорусь і європейські країни.

Оригінал публікації на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода