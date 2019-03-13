ДФС відправила на перевірку 395 сертифікатів вугілля з Росії і Казахстану

Державна фіскальна служба України з початку 2018 року відправила на перевірку 395 сертифікатів вугілля з Росії та Казахстану, повідомили в ДФС у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За 2018 рік та 2 місяці 2019 року митницями ДФС до уповноважених органів зарубіжних країн направлено на перевірку 395 сертифікатів про походження вугільної продукції з Російської Федерації та Республіки Казахстан (оформлення вугільної продукції походженням з Республіки Білорусь не здійснювалося)», – повідомляють у Державній фіскальній службі на запит Радіо Свобода.

Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до Митного кодексу, заявили в Державній фіскальній службі у відповідь на інформацію про ввезення вугілля з Білорусі, яке не було відображене в офіційній статистиці.

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«Частиною другою статті 43 Митного кодексу України встановлено, що країна походження товару заявляється (декларується) органу доходів і зборів шляхом подання оригіналів документів про походження товару», – йдеться у відповіді ДФС.

Згідно з відповіддю, станом на 1 березня 2019 року 302 сертифікати, видані компетентними службами Росії і Казахстану, отримали підтвердження достовірності.

Походження товару підтверджують сертифікат і декларація про походження товару, а також сертифікат про регіональне найменування товару.

На питання щодо можливості перевірити, чи не походить вугілля з окупованих територій, у ДФС пояснили, що в разі виникнення сумнівів щодо дійсності документів орган доходів і зборів може звернутися до компетентних відомств у країні походження товару.

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Раніше на запит журналістів білоруської служби Радіо Свобода в Державній службі статистики України повідомили, що поставки вугілля з Білорусі відображені в торговельній статистиці країни походження цієї продукції – Казахстану або Росії.

Таке роз’яснення оприлюднили у зв’язку з тим, що ввезення вугілля з Білорусі, згідно з білоруською державною статистикою, стрімко зросло, натомість в українській статистиці «білоруське» вугілля не відображене.