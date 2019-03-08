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Журналисты «Громадського» телевидения обнаружили, что на севере Луганской области продолжается незаконная добыча угля на «копанках». Всё в традициях времён Виктора Януковича: местные занимаются адским трудом, чтобы выжить, а чиновники – легализуют незаконно добытый уголь через украинские шахты. Кто «крышует» незаконную добычу угля на Донбассе? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили журналист «Громадського», волонтёр «Восток SOS» Константин Реуцкий, журналист, автор книги «Черная лихорадка. Нелегальная добыча угля на Донбассе» Денис Казанский и журналист Радио Донбасс.Реалии в Луганской области Алексей Виноградов.

– Константин, в середине января «Громадське» на своем канале опубликовало видео, как на Луганщине крадут арестованный уголь. Вы узнали, что на севере Луганской области незаконно добывается уголь. Как вы об этом узнали?

Константин Реуцкий: Об этой добыче мы узнали достаточно давно. Информация начала просачиваться еще в конце 2015 года. Не всегда было время этим заниматься, не было достаточно источников, чтобы начать это расследование. Но эти копатели с каждым годом, чувствуя свою безнаказанность, становились всё наглее. От небольших «копанок» и работы в закрытых шахтах они перешли к открытой разработке карьерным способом.

Открытые карьеры появились в Попаснянском районе на окраине Лисичанска возле Мирной долины в 2017 году. Тогда копатели ещё были достаточно осторожны, эти карьеры были в лесистой местности, работы велись в основном ночью. Но в 2018 году два огромных карьера появились на самой окраине Лисичанска в районе желатинового завода в прямой видимости городских маршруток. И тогда уже скрывать эту проблему стало невозможно.

Мы не были первыми, кто опубликовал материал об этих карьерах. До этого еще был ряд журналистских публикаций. И эту разработку несколько раз пресекали. Мы насчитали семь приостановок этих работ. Техника арестовывалась, арестовывался добытый уголь. Но там решали этот вопрос по своим каналам, техника уходила из-под ареста, пропадал арестованный уголь или заменялся на грунтовую массу. И работы продолжались.

– После очередной приостановки там лежало несколько тонн этого угля. Вы решили посмотреть, как его будут конфисковывать в пользу государства. Куда девается арестованный уголь?

Когда мы приехали туда в январе, на наших глазах этот арестованный уголь пытались вывозить

​Константин Реуцкий: Мы были там несколько раз, старались мониторить ситуацию. И арестовано было не несколько тонн, а около сотни тонн угля.

До нашего первого приезда осенью в предыдущую приостановку карьера уголь был арестован прямо там и там же была опечатана техника. Через некоторое время техника и уголь оттуда пропали. Перед нашим приездом очередная партия угля и несколько единиц техники были опечатаны и арестованы на территории промышленной площадки закрытой шахты. В тот момент этот уголь охраняли сотрудники полиции. Но когда мы приехали туда в январе, на наших глазах этот арестованный уголь пытались вывозить, кажется, шесть грузовиков-десятитонников с донецкими номерами при отсутствии полиции.

– В эту схему вовлечены все структуры, от тех, кто добывает этот уголь, до начальника базы, полицейских, прокуратуры?

Этот карьер и другие работы по краже имущества ликвидируемых предприятий – одно из немногих мест, где лисичанцы могут не долго, но хорошо заработать

​Константин Реуцкий: Это не инициатива местных жителей. Они действительно работают на этих карьерах, но потому что им нужна работа. Крупных промышленных предприятий в Лисичанске практически не осталось. Этот карьер и другие работы по краже имущества ликвидируемых предприятий – одно из немногих мест, где лисичанцы могут не долго, но хорошо заработать.

– Они понимают, что это ворованный уголь и это незаконно?

Константин Реуцкий: Конечно. Они говорят, что им нужно кормить семью. Они пытаются себя морально оправдать.

Это не единственная схема, в принципе незаконная добыча угля – не единственная схема, на которой зарабатывают местные элиты. Крадётся всё: уголь, лес, в Лисичанске разворовываются промышленные предприятия. Всё это покрывается высокопоставленными сотрудниками следствия, силовых структур, местных администраций.

Алексей Виноградов: До военного конфликта «копанки» были широко распространены на территории нашей области. Но это было в основном на территориях, которые сейчас оккупированы. На подконтрольной Киеву территории их не было, по крайней мере, я не нашёл информации.

Работниками «копанки» были не только жители Лисичанска, но и жители неподконтрольных Киеву территорий. Говорили, что им деваться некуда

В конце 2015-го – в начале 2016 года начали ходить слухи, что есть «копанки». Но они были небольшие, насколько я знаю, это Попаснянский район. А в середине 2017 года активисты в Лисичанске заговорили, что буквально в двух километрах от Лисичанска незаконно добывается уголь как минимум в двух «копанках».

Уже на тот момент одна из них была внушительным карьером, в несколько десятков метров в глубину.

Тогда техника уже была опечатана полицейскими, но самих полицейских там не было. Комментировать ситуацию тогда в полиции не стали. В прокуратуре заявили, что Попаснянский отдел полиции ведёт проверку, подозрений никому не сообщалось.

После этого все затихло. А летом 2018 года вновь появилась информация, что «копанка» работает. Сюда приезжали и журналисты, и блогеры. Было много техники. Они работали в этот раз и днём. Интересно, что экскаватор был такой же, как в первый наш приезд, зимой. Возможно, тот же, который опечатывали.

Работниками «копанки» были не только жители Лисичанска, но и жители неподконтрольных Киеву территорий. Говорили, что им деваться некуда. Но о своих работодателях ничего не говорили.

После публикации в СМИ и соцсетях появилась реакция генерального прокурора Юрия Луценко. Он 17 июля заявил, что техника арестована, а добыча угля прекращена. В областной полиции заявили, что открыли криминальное производство, но другой информации не предоставили, ссылаясь на тайну следствия.

А через полгода появилось сообщение от пресс-центра штаба операции Объединенных сил. 13 января они писали на своей Facebook-странице, что прекратили незаконную добычу возле Лисичанска.

– То есть, несмотря на это, добыча угля продолжается?

Алексей Виноградов: Буквально десять минут назад я связывался с активистом из Лисичанска Виталием Шведовым. По его словам, он проезжал через ту «копанку» возле желатинового завода, там было всё спокойно, добыча не велась.

– Константин, вы можете намекнуть, кто получает выгоду от этих «копанок»? В вашем расследовании есть намёк, что следы уходят на неподконтрольную Киеву территорию. Вы упоминаете Владимира Припотня, он контролирует эти «копанки»?

Константин Реуцкий: Один из этих людей, но это среднее звено, не конечные бенефициары. Это люди, которые осуществляют саму разработку. Но платят хорошую долю «наверх», этот бизнес «крышуется» на очень высоком уровне.

– В Украине, в России? Или, может быть, это связано с Александром Януковичем, который был главным по «копанкам» во времена Виктора Януковича?

«Крышевать» этот бизнес на территории Луганской области могут только представители действующей власти. Замешаны силовики, органы следствия

​Константин Реуцкий: Не могу сказать, связано ли это с Александром Януковичем. Но «крышевать» этот бизнес на территории Луганской области могут только представители действующей власти. Замешаны силовики, органы следствия, службы безопасности. Но пока я не готов детально говорить о том, как функционирует эта схема.

Можно сделать вывод, что расследование скорее саботируется. Так или иначе, оно спускается на тормозах. Органы, которые расследуют эти преступления, – их несколько, уголь добывается в нескольких местах разными людьми, связанными друг с другом.

– О каких суммах идёт речь?

Константин Реуцкий: Это сотни миллионов гривен. Одна небольшая «копанка», именно классическая «копанка» в Попаснянском районе, по оценкам, дала владельцам этого незаконного бизнеса шесть тонн угля – это два небольших корабля. «Копанка» работала около года.

В этих карьерах объёмы добычи значительно больше. Это колоссальный ущерб и для бюджета Украины, и для экологии этого региона.

– Какая схема «отбеливания» этого угля? Его не достаточно просто добыть, его нужно и продать.

Константин Реуцкий: Всё это время этот уголь ездил через блокпосты, полицию, Национальную гвардию. У сотрудников не возникало лишних вопросов по поводу происхождения и назначения этого угля по понятным причинам. Мы пока не нашли конечных потребителей этого угля. Но, по версии местных активистов и по нашей версии, уголь продаётся под видом угля, добытого на действующих шахтах, по их документам. Вероятнее всего, он попадал дальше на украинские электростанции.

– Денис, происходит ли что-то подобное в подконтрольной и неподконтрольной Киеву частях Донецкой области?

Денис Казанский: «Копанки» в основном сосредотачивались на территории, которая сейчас неподконтрольная. Но сейчас это явление постепенно переползает в те районы, где раньше не было такой добычи.

– Вы в своей книге описали, кто этим занимался, на вершине схемы стоял Александр Янукович. По вашей информации, сейчас он ведёт на неподконтрольной Киеву части Донбасса такой бизнес? Возможно, он имеет отношение к этой добыче угля?

Денис Казанский: Сложно сказать. Всё, что там происходит, мы знаем только из слухов и обрывочной информации. Не уверен, что он имеет отношение. Насколько я знаю, уголь оттуда вывозится компанией «Внешторгсервис», это компания Курченко. Говорят, что он до сих пор связан с Януковичем, возможно, там и есть какая-то доля.

Если раньше «копанки» были беззаконием, то сейчас всё, что происходит в ОРДЛО – беззаконие

Но если раньше «копанки» были беззаконием, то сейчас всё, что происходит в ОРДЛО, – беззаконие. И на фоне этого какие-то «копанки» мало интересны. Для украинского законодательства нет разницы, захваченная шахта или «копанка».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)