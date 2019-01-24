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Главарь боевиков группировки «ДНР» Денис Пушилин хочет, чтобы вся Донецкая и Луганская области стали, как он выразился, «полноценными территориями» «ЛДНР». В то же время, Пушилин в очередной раз признал, что доходы жителей оккупированных территории «оставляют желать лучшего». Какую же перспективу предлагают российские гибридные силы украинскому Донбассу? Мы сформулировали 8 отличий между жизнью на подконтрольной и неподконтрольной частях области исходя из опыта местных жителей. На что тратит деньги средний житель оккупированных территорий? Какие гражданские свободы есть на одной и другой части региона?

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1. Зарплаты, доходы

Зарплаты по одну и другую сторону фронта отличаются в разы. До войны в Донецке средний уровень зарплат был одним из самых высоких по Украине – $400-500. Сейчас, например, человек работает «ДонМаке» и зарплата у него – около 8000 рублей, это $115. И он говорит, что это средняя заработная плата, по донецким меркам, неплохая. Ставка медсестры – 3200 рублей, примерно 1300 гривен. На подконтрольной части Донецкой области средняя зарплата – 5300 гривен.

2. Пенсии

На оккупированной части Донецкой области российские гибридные силы выплачивают сейчас минимальную пенсию – 2904 рублей (1220 гривен). Местные жители расценивают ее, как полную нищету. Если пенсия составляет 3-4 тысячи рублей (1300–1700 гривен), это жизнь на грани выживания. На подконтрольной группировке «ДНР» территории уже начисленная пенсия аннулируется, если человек не получил ее в течение двух месяцев. Лишь некоторые могут позволить себе поездку на свободную территорию Украины, чтобы там стать на учет и получать две пенсии сразу. В части Донецкой области, подконтрольной Украине, средняя пенсия составляет примерно 3200 гривен.

3. Финансовая система

Неподконтрольная часть Донбасса финансово изолирована. Вывезти отсюда деньги можно только наличными. До сих пор рядовым гражданам, проживающим на захваченных территориях, чтобы сделать какой-либо перевод, приходится выезжать на свободную территорию Украины. Подконтрольная России администрация и бизнес пользуются нелегальными схемами, проводя деньги через южноосетинские и российские банки. Донецкая область, подконтрольная правительству Украины, присоединена ко всем мировым финансовым системам.

Сейчас на подконтрольной «ДНР» территории нет банков, через которые можно пополнять банковские карты. Вы их можете пополнять в специальных полулегальных конторах, которые за какой-то процент пополняют вам, например, карточку «Привата» или банка «России». Вы просто вдумайтесь: чтобы пополнить банковскую карту, вам нужно сначала найти контору, приехать к ним в офис, заплатить им комиссию, после этого пополнить карточку. Это вы делаете, например, если нужно заказать какую-то посылку.

4. Квартплата

Зато на оккупированных территориях дешевая коммуналка. Это происходит потому, что вооруженным формированиям, по сути, некуда девать уголь – они могут только либо нелегально вывозить его через Россию, либо сжигать на своих ТЭС. Несмотря на это, платить за коммуналку не из чего.

«Около 1000 рублей трачу на газ, воду, свет, 200-300 рублей в месяц у меня уходит на лекарства. Если бы не помощь дочери, я бы не знала, что такое колбаса и сыр, потому что в магазинах эти продукты питания стоят астрономически дорого», – жалуется 70-летняя пенсионерка из Тореза Людмила.

На подконтрольной территории коммунальные платежи – основная трата в бюджете большинства людей. В 18 областях Украины с 1 января повышены тарифы. Максимально тарифы на отопление для населения с 1 января выросли для жителей Одесской области, а минимально – для жителей Донецкой области. Нацкомиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила только для «Краматорсктеплоэнерго» повышение на 12%. Тарифы холдинга «Донецктеплокоммунэнерго», обеспечивающего теплом большую часть городов области, остались прежними.

Снять жилье в Донецке сегодня можно «за бесплатно», но и на такие условия найти квартирантов многие не могут. Оренда жилья на подконтрольной правительству Украины части Донецкой области стоит дорого: например, в Северодонецке однокомнатные квартиры стартуют от 3,5 тысяч.

5. Права и свободы

Так называемые «документы» группировок «ЛДНР» признаются только на оккупированных территориях, в целом они недействительны. Даже «братья» из России не пропускают к себе дончан и луганчан с так называемыми «паспортами ЛДНР» и транспорт с «сепаратистскими» номерами. Более того, уже год как невыездными из неподконтрольной части Донбасса по так называемому «указу» Александра Захарченко стали тысячи украинцев. Глава группировки «ДНР» определил группы людей: силовики, так называемые «госслужащие», работники захваченных «госпредприятий», которым теперь запрещён «выезд в Украину». В соцсетях поднялась большая волна недовольства, уже похоронили подписавшего этот «указ», но запрет на выезд все еще действует.

6. Аресты без обвинений

В группировке «ДНР» арестовывают без реальных обвинений не только проукраински настроенных граждан, но и своих единомышленников. Например, боевики арестовали Дмитрия Автономова – одного из приближенных сбежавшего в Россию бывшего «министра доходов и сборов» Александра Тимофеева («Ташкента»). Ресурсы боевиков пишут, что бизнесмена Автономова и еще около 10 директоров предприятий, принадлежавших ему, задержали без предъявления обвинений 28 декабря минувшего года. Эксперты утверждают, что боевики, с приходом новой власти, начали передел активов и сфер влияния. А контрабанда угля – одна из наиболее ликвидных из них.

7. Политика памяти: «Донбасс против бандеровцев» и «Слава воинам Великой отечественной войны».

Это пожелание сбылось с лихвой: чтить память ветеранов в Донбассе теперь можно круглосуточно. И так называемых «бандеровцев» на территориях ОРДЛО нет, хотя в начале беспорядков местная власть пугала население тем, что в город едут 700 автобусов с «бандеровцами» и «Правым сектором». Теперь ежедневно можно посмотреть в новостях местных каналов о националистах, захвативших Украину.

8. Развлечения для детей

Если после оплаты квартиры и покупки продуктов еще остаются деньги, их можно потратить на детей. В Донецке работают развлекательные центры. Программы идут в стиле «Защитить деда Мороза от Санта Клауса». Прошедшие новогодние праздники показали, что самым дорогим был поход в «Фунтуру» при ТРЦ «Донецк-сити». Здесь цена новогоднего мероприятия – 1000 руб (422 грн). Правда в эту сумму входит также посещение аттракционов, подарок лично от самого Деда Мороза и фотографии. Ну а визит в Донецкий театр оперы и балета будет стоить от 100 до 350 руб (40–140 грн.). Правда, с нынешними ценами и доходами дончан на праздники сильно не разгуляешься.

В Мариуполе и Краматорске праздничные программы в стиле «По следам Нового года» в главных развлекательных центрах стоили, в среднем, 250 гривен. Правда, прийти в гости можно было как к Деду Морозу так и к Санта.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)