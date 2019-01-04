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Систему «международных денежных переводов» уже в этом году пообещали создать оккупационные власти на территории, подконтрольной группировке «ДНР». Сейчас рядовым гражданам, проживающим на захваченных территориях, чтобы сделать какой-либо перевод, приходится выезжать на «материковую» Украину. Подконтрольная России администрация и бизнес пользуются нелегальными схемами, проводя деньги через южноосетинские и российские банки. Эксперты считают, что чисто технически наладить такие переводы вполне реально.

Чтобы отправить или получить деньги из Украины или любого иного государства, жителям территорий, контролируемых группировками «ЛДНР», сейчас приходится либо выезжать на свободную территорию Украины, либо пересекать неконтролируемую границу и выезжать в Россию. Переводы с оккупированных территорий невозможны, рассказывает житель Мариуполя, менеджер одного из банков, у которого осталось много знакомых в Донецке.

Все международные платёжные системы не работают с оккупационными администрациями. Но пророссийское руководство объединило созданные ими «банки» группировок «ЛДНР» с южноосетинскими банками, которые имеют корреспондентские счета в московских банках. Финансовые потоки с неподконтрольного Киеву Донбасса идут в Россию через банки Южной Осетии. По различным оценкам, за первые полгода 2018 года объём такой торговли составил 150 миллионов долларов.

Создание системы международных денежных переводов крайне необходимо пророссийской администрации, считает экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Местной власти «ДНР», чтобы развивать свои мощности, необходимы валютные транзакции

«Для функционирования промышленности им (группировке «ДНР») необходимы валютные транзакции. Местная промышленность ориентирована на экспорт, им не нужно внутри столько угля и металла, сколько они производят. В группировке «ДНР» идет много споров о рублёвых транзакциях, чтобы скрыть их, их оформляют как благотворительную помощь через различные российские благотворительные фонды. Поэтому местной власти, чтобы развивать свои мощности, необходимы валютные транзакции», – говорит аналитик.

Сервис международных денежных переводов может появиться у вооружённого формирования «ДНР» в 2019 году – об этом заявил председатель так называемого «Центрального банка ДНР» Андрей Петренко.

«Что касается международных денежных переводов: работа ведётся более двух лет. Надо понимать, что «республика» (группировки «ДНР» и «ЛНР» называют себя и захваченные ими территории «республиками» – ред.) наша непризнанная, а это накладывает определённые ограничения на любые международные системы и организации, которые могли бы нам это обеспечить. По нашим планам, в 2019 году эта проблема будет решена», – сказал Петренко.

Чисто технически группировке «ДНР вполне возможно наладить международные переводы. Запуск такой системы больше необходим для получения прибыли руководству группировки, чем мирным гражданам, считает эксперт Экономического дискуссионного клуба Евгений Олейников.

В своё время, в 2012 году, Иран отключили от межбанковской системы передачи данных SWIFT. Но там нашли систему, как в обход санкций проводить расчёты и переводы. Дистанционные терминалы регистрировали в других странах, а операцию проводили через интернет из Ирана. Но, чтобы организовать валютные платежи, оккупационным администрациям необходима помощь России, считает Евгений Олейников.

Оккупационная администрация может задействовать российскую систему платежей, которая будет маскировать, что операция на территории «ДНР»

«Оккупационная администрация может задействовать какую-либо российскую систему платежей, которая будет маскировать факт того, что начальная или конечная операция оказывается на территории «ДНР». При нынешних системах финансовых переводов это вполне реально. Сейчас на захваченном Донбассе привязаны к рублям, но они будут стремиться к тому, чтобы была возможность рассчитываться в других валютах: долларах, евро», – говорит эксперт.

Россия, скорее всего, поспособствует своим вассалам в создании такой системы, считают аналитики. Российские кураторы «ЛДНР» начинают отходить от военной оставляющей и планируют законсервировать конфликт и создать квазигосударственное образование по образцу Приднестровья в Молдове, прогнозируют они. Для этого необходима легальная экономическая деятельности и хоть какая-то платёжная система.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)