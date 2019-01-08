Группировка «ДНР» арестовала Дмитрия Автономова – одного из приближенных сбежавшего в Россию бывшего «министра доходов и сборов» Александра Тимофеева («Ташкента»). Ресурсы боевиков пишут, что бизнесмена Автономова и еще около 10 директоров предприятий, принадлежавших ему, задержали без предъявления обвинений 28 декабря минувшего года. Дмитрий Автономов занимался контрабандой угля и ГСМ. Эксперты утверждают, что боевики, с приходом новой власти, начали передел активов и сфер влияния. А контрабанда угля – одна из наиболее ликвидных из них.

Дмитрий Автономов – представитель «золотой молодежи» Донецка, сын основателя фирмы ЧП «Содействие» Игоря Автономова. С приходом пророссийских сил в Донецк и началом контрабанды ГСМ из России и угля в Украину его дела пошли в гору, рассказывает журналист расследователь из Донецка, живущая сейчас на подконтрольной территории, Валентина Быкова.

Пушилин берет под контроль угольный бизнес и забирает у Автономова

Автономов известен поддержкой «русской весны» в Донецке: при Алексендре Захарченко он снабжал группировку «ДНР» продуктами питания и топливом. Взамен Дмитрий Автономов получал преференции в торговле углем и его контрабанде с неподконтрольной части Донбасса, говорит Валентина Быкова. В этом ему способствовал Александр Тимофеев-Ташкент – правая рука Захарченко.

Торговля углем переходит в другие руки. Пушилин уже поставил своих людей

«Финансовые потоки по торговле углем переходят в другие руки. В торговый дом «Уголь Донбасса», который служил прокладкой для торговли углем и был основан и принадлежал Александру Тимофееву-«Ташкенту», Пушилин уже поставил своих людей. А теперь подбирают компании, которые принадлежали Дмитрию Автономову – их более 10. Самые известные – это «Донуглемет», «Донбассуголь», «Востокуглемет», – утверждает Валентина Быкова.

Контрабанда угля – ликвидный бизнес, можно поживиться

Автономова могли убрать еще в 2015 году при аресте тогдашнего подконтрольного группировке «министра угольной промышленности» Евгения Файницкого, который вскоре после задержания погиб. Еще с довоенных времен шахту им. Киселева, ранее входившую в объединение «Торезантрацит», контролировал Дмитрий Автономов. Из этой шахты, а также из копанок он и поставлял уголь на подконтролньную Украине территорию через ЧП «Содействие», основанное отцом и записанное на мать, рассказывает представитель международного сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук. Арест Автономова и близких к нему людей – это передел активов, и он будет продолжаться, считает расследователь.

Передел под себя: излюбленная тактика России

«Это обычные захват, передел и подбирание денег под себя: излюбленная тактика, которая была в России еще во время 1-й и 2-й Чеченских компаний: когда кончилось кого грабить, нужно грабить своих. Сбор металлолома все еще в ОРДЛО ликвидная вещь – есть что собирать, но уже в меньших объемах. Второе направление – торговля наркотиками и оружием, и третье – копанки и торговля углем. Металлолом может уже скоро закончиться, а на копанках и контрабанде угля можно поживиться.», – полагает Михаил Макарук.

Чтобы остаться в живых, Дмитрию Автономову придется переписать свои активы на новое руководство группировки, допускает Макарук. Дмитрий Автономов находится на сайте «Миротворец» – авторы этого ресурса располагают на нем тех, кто по их мнению содействовал боевикам и пророссийским властям.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)