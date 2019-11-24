Білорусь: гол українця допоміг «Динамо-Брест» оформити перше чемпіонство в історії

Футбольний клуб «Динамо-Брест» вперше у своїй історії став чемпіоном Білорусі.

У передостанньому турі білоруської першості «Динамо-Брест» перемогло на своєму полі «Вітебськ» з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив українець Олексій Хобленко.

У складі «Динамо» грає ще два українці – нападник Артем Мілевський та півзахисник Олександр Нойок. У новому сезоні за команду з Бреста виступатиме колишній захисник збірної України Євген Хачеріді.

Влітку 2020 року «Динамо-Брест» зіграє у першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Упродовж останніх 13 років чемпіоном Білорусі ставав БАТЕ з Борисова.