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24 листопада 2019, Київ 17:50
Новини | Спорт

Білорусь: гол українця допоміг «Динамо-Брест» оформити перше чемпіонство в історії

«Динамо-Брест» стало чемпіоном за тур до кінця сезону

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Футбольний клуб «Динамо-Брест» вперше у своїй історії став чемпіоном Білорусі.

У передостанньому турі білоруської першості «Динамо-Брест» перемогло на своєму полі «Вітебськ» з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив українець Олексій Хобленко.

У складі «Динамо» грає ще два українці – нападник Артем Мілевський та півзахисник Олександр Нойок. У новому сезоні за команду з Бреста виступатиме колишній захисник збірної України Євген Хачеріді.

Влітку 2020 року «Динамо-Брест» зіграє у першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Упродовж останніх 13 років чемпіоном Білорусі ставав БАТЕ з Борисова.

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