В Україні затримали білоруських бізнесменів за звинуваченням у розкраданні грошей підприємства «Нафтан»

Олена Литвинова

В Одесі на підставі бази даних генерального секретаріату Інтерполу затримали трьох білоруських громадян, заочно заарештованих Слідчим комітетом Білорусі за звинуваченням у розкраданні 207 тисяч євро, що належали білоруському підприємству «Нафтан». Двоє з них перебувають під «домашнім» арештом, третій затриманий – у слідчому ізоляторі.

Незважаючи на вимогу прокуратури їх заарештувати і утримувати в слідчому ізоляторі на час екстрадиційної перевірки, суд схвалив рішення про «нічний домашній арешт» – вони повинні носити електронний браслет і не залишати місце фактичного проживання без дозволу слідчого з 22:00 до 7-ї години ранку.

Таке рішення суд пояснив тим, що білоруси не знали про кримінальне переслідування їх на батьківщині і на момент висунення їм звинувачень Слідчим комітетом Білорусі вже жили в Україні.

Електронний браслет в Україні найчастіше використовують як альтернативний запобіжний захід для підозрюваних в економічних злочинах. Електронний браслет допомагає дистанційно відстежувати всі переміщення особи, щодо якої ведеться слідство.

Кого затримали

Один із затриманих, уродженець білоруського міста Борисова, працював комерційним директором ТОВ «Ойл енд Кемикалс», а другий, уродженець російського Ростова-на-Дону, – керівником відділу матеріально-технічного постачання ТОВ «Укрнафтохімтрейд». Обидві компанії торгують в Україні паливом та хімічною продукцією. Вони зареєстровані в Києві та мають пов’язаних засновників (ситуація, коли одні й ті ж особи виступають бенефіціарами різних компаній – ред.).

Згідно з відкритими джерелами, серед засновників ТОВ «Ойл енд Кемикалс» є двоє громадян Білорусі – Сергій Толстов та Ілля Щербінін (він із 2018 року перебуває в базі розшуку управління внутрішніх справ Вітебського облвиконкому Білорусі).

Серед засновників ТОВ «Укрнафтохімтрейд» – громадяни Білорусі Геннадій Щербінін (ймовірно, батько одного із засновників ТОВ «Ойл енд Кемикалс», саме він походить із Борисова) і Володимир М. Куренков, який живе в Заславлі Мінської області.

Геннадія Щербініна з 2018 року також розшукує управління внутрішніх справ Вітебського облвиконкому як «особу, яка переховується від відбування покарання».

Через день, також в Одесі, заарештували ще одного громадянина Білорусі Кирила Щербініна. Його ім’я також є серед співвласників компанії ТОВ «Укрнафтохімтрейд». Відтак до 30 грудня він перебуватиме в одеській установі виконання покарань №21. Але арешт може бути продовжений у разі, якщо білоруські правоохоронні органи не надішлють до України запит про його видачу.

Ім’я цього чоловіка також є серед осіб, які переховуються від слідчих органів і яких розшукує Вітебське обласне УВС. До переїзду в Україну в Кирила Щербініна була своя компанія в Жодині – «ПетролСистем», створена за участю іноземних інвесторів. Але в лютому 2019 року компанія припинила діяльність, оскільки була визнана банкрутом.

У чому звинувачують

Згідно з матеріалами, переданими Україні білоруськими правоохоронними органами, білоруси – за попередньою змовою з іще трьома особами – незаконно привласнили 207 тисяч євро місцевого акціонерного товариства «Нафтан».

Мова йде про події 2016 року, коли був підписаний договір з іноземною компанією ITP Benelli S.p.A. про постачання спеціального обладнання на «Нафтан» виробництва Brownswerk Heat Transfer spol. s.r.o. та GEA Process Engineering S.p.A.

Під час переговорів сторони нібито погодилися знизити вартість обладнання, але ця домовленість не була відображена в контракті, і завод сплатив повну вартість. Різниця була нібито перерахована на рахунки компаній Mendeleev Group OU та Petroleum Service OU і привласнена організаторами оборудки.

Слідчий комітет Білорусі у вересні 2018 року висунув проти обох звинувачення, згідно з частиною 4 статті 210 Кримінального кодексу – розкрадання шляхом зловживання службовими повноваженнями в складі організованого злочинного угруповання. Такий злочин карається позбавленням волі терміном від 5 до 12 років зі штрафом і позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

У жовтні 2018-го слідчий із особливо важливих справ відділу розслідування економічних злочинів Головного слідчого управління Слідчого комітету Білорусі підписав постанову про затримання обох звинувачуваних. Пізніше був оголошений міжнародний розшук цих білорусів.

В Україні їх затримали 21 листопада. У судових рішеннях прізвища затриманих не публікуються.

Оригінал публікації на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода