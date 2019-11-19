The Times написала про романтичний зв’язок між «Міс Білорусь-2018» і Лукашенком

Наймолодшим депутатом нижньої палати парламенту Білорусі стала 22-річна «королева краси» Марія Василевич, яка була «романтично пов’язана» з президентом країни Олександром Лукашенком, пише британська The Times.

Василевич часто бачили з 65-річним Лукашенком на публіці відтоді, як у травні минулого року вона здобула титул «Міс Білорусь». Вони разом відвідували державні фестивалі, хокейні матчі, а також Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії.

The Times стверджує, що Лукашенко нагородив Василевич державною медаллю за внесок у культуру і доброчинність, а також особисто спостерігав за її підготовкою до конкурсу «Міс світу-2018». На ньому вона посіла третє місце.

У публікації наголошується, що Марія Василевич, яка стала депутатом, не має політичного досвіду. У Палаті представників Національних зборів Білорусі вона має намір зайнятися приверненням уваги до проблем молоді.

На парламентських виборах у Білорусі, що відбулися 17 листопада, в нижню палату парламенту не пройшов жоден опозиційний кандидат. Спостерігачі ОБСЄ не визнали вибори такими, що відповідали міжнародним стандартам.

У ході нинішньої виборчої кампанії майже всі опозиційні кандидати були відсіяні владою в ході реєстрації й агітаційного періоду.

Олександр Лукашенко править Білоруссю вже 25 років – довше, ніж будь-який інший керівник в Європі. Він одружений із 1975 року, але з дружиною їх не бачили на публіці відтоді, як він став президентом, зазначає The Times.