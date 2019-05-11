Лукашенко підрахував втрати Білорусі від «брудної» нафти з Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінив втрати країни від поставки «брудної» нафти з Росії в сотні мільйонів доларів, повідомило 11 травня інформаційне агентство «Белта».

«Ми недоотримали певний прибуток, валютну виручку, транзит – ми величезні гроші втратили», – заявив Лукашенко 11 травня в Мінську. Він додав, що остаточну суму збитків можна буде встановити після оцінки пошкоджень обладнання на Полоцькому нафтопереробному заводі.

Лукашенко висловив переконання, що Росія не оскаржуватиме суму, яку визначать фахівці, і компенсує збитки. Він послався на слова президента Росії Володимира Путіна, який раніше визнав, що поставки неякісної нафти завдали Росії збитків, в тому числі іміджевих.

Про постачання некондиційної нафти з Росії білоруська компанія «Білнафтохім» заявила 19 квітня. Були припинені постачання нафти, її транзит і постачання нафтопродуктів в Україну і країни Центральної Європи.

Міністерство енергетики Росії визнало, що нафта була забруднена діхлоретаном. Загальний обсяг «брудної» нафти становить до 5 мільйонів тонн. Російська компанія «Транснефть» заявила, що забруднення стало результатом умисних дій. Порушено кримінальну справу, затримано 4 людей, це керівники компаній, які, як стверджується, зливали забруднене паливо в трубопровід на одному з вузлів у Самарській області.

На початку травня постачання нафти до Білорусі відновилося, проте про відновлення транзиту поки не оголошували.