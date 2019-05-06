З Білорусі стала надходити якісна російська нафта – «Укртранснафта»

Державна нафтотранспортна компанія «Укртранснафта» повідомила 6 травня про надходження якісної нафти в нафтопровід «Дружба» для транспортування до країн Європейського союзу.

«О 14:17 (за київським часом) з лінійно-виробничої диспетчерської станції «Мозир» почала надходити нафта з якісними показниками, які відповідають нормі, в систему нафтопроводів «Дружба» в напрямі України», – повідомила компанія у Facebook.

«Укртранснафта» 25 квітня о 21:43 призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом «Мозир – Броди» через неналежну якість нафти.

Білоруська державна нафтотранспортна компанія «Білнафтохім» 2 травня заявила, що постачання нафти нафтопроводом «Дружба» з Росії відновлене після тижневої зупинки, спричиненої забрудненням російської нафти.

Читайте також: Для повного відновлення нафтопроводу «Дружба» потрібні місяці – «Білнафтохім»

Білорусь 25 квітня тимчасово припинила експорт бензину і дизельного палива в Україну, Польщу і країни Балтії через неякісну російську нафту. «Білнафтохім» пообіцяв вимагати компенсацію від російської сторони. Попередньо білоруська сторона оцінює збитки в 100 мільйонів доларів. Згодом транзит зупинили також Польща і Україна.

21 квітня російська компанія «Транснефть» визнала наявність джерела забруднення сировини на ділянці нафтопроводу «Дружба» Самара-Унеча. У компанії пообіцяли найближчим часом виправити ситуацію.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що забруднення нафти завдало «серйозних іміджевих втрат» Росії. У забрудненні назвали винною приватну компанію в Самарській області, справу передали до Федеральної служби безпеки.