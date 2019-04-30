Російська «Траснефть» назвала винною в забрудненні нафти приватну компанію, справу передали ФСБ

Забруднення у трубопроводі «Дружба» сталося внаслідок умисного зливу нафти, заявив голова компанії «Транснефть» Микола Токарєв на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

За словами Токарєва, службове внутрішньокорпоративне розслідування показало, що шахрайська схема була організована через приватне підприємство в Самарі. Всі матеріали направлені в управління Федеральної служби безпеки по Самарській області, яке почало слідчі дії.

Своєю чергою Володимир Путін заявив, що через скандал із забрудненою нафтою російська сторона «зазнала серйозних іміджевих та економічних втрат». Він порадив Токарєву «змінити систему», а також заявив, що підключить до розслідування причин забруднення російської нафти спеціальні служби.

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26 квітня речник «Транснефти» Ігор Дьомін заявляв, що вкидання хлорорганічних сполук здійснювалося через приватний термінал «Самаратранснефть-Термінал», куди, як стверджується, надходила нафта від декількох малих виробників.

У самарській компанії заперечують всі звинувачення та збираються звертатися до суду.

Білорусь тимчасово припинила експорт бензину і дизельного палива в Україну, Польщу і країни Балтії через неякісну російську нафту. «Белнафтохім» пообіцяв вимагати компенсацію від російської сторони. Попередньо білоруська сторона оцінює збитки в 100 мільйонів доларів. Згодом транзит зупинили також Польща і Україна.

21 квітня російська компанія «Транснефть» визнала наявність джерела забруднення сировини на ділянці нафтопроводу «Дружба» Самара-Унеча. У компанії пообіцяли найближчим часом виправити ситуацію.