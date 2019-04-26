У Росії заявляють, що її нафту забруднили навмисно

Забруднення нафти в нафтопроводі «Дружба», через яке Білорусь, Польща й Україна зупинили транзит російської нафти, було навмисним, заявила російська компанія «Транснефть».

За словами речника компанії Ігоря Дьоміна, силові відомства Росії порушили за фактом забруднення кримінальну справу і проводять в Самарі в офісах декількох приватних організацій слідчі дії на предмет визначення причетності до забруднення нафти.

За словами прес-секретаря, вкидання хлорорганічних сполук здійснювалося через приватний термінал «Самаратранснефть-Термінал», куди, як стверджується, надходила нафта від декількох малих виробників.

Коментарів правоохоронних органів Росії з цього приводу наразі немає.

Прес-секретар «Транснефти» також заявив, що представники нафтопровідних і нафтопереробних компаній Росії, Білорусі, Польщі й України 26 квітня в Мінську обговорили заходи, необхідні для відновлення транзиту російської нафти.

Раніше Білорусь тимчасово припинила експорт бензину і дизельного палива в Україну, Польщу і країни Балтії через неякісну російську нафту. «Белнафтохім» пообіцяв вимагати компенсацію від російської сторони. Попередньо білоруська сторона оцінює збитки в 100 мільйонів доларів. Згодом транзит зупинили також Польща і Україна.

21 квітня російська компанія «Транснефть» визнала наявність джерела забруднення сировини на ділянці нафтопроводу «Дружба» Самара-Унеча. У компанії пообіцяли найближчим часом виправити ситуацію.