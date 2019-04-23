Через погану російську нафту Білорусь зупинила експорт нафтопродуктів, у тому числі до України

Мінськ – Причина чергової суперечки між Мінськом і Москвою – низька якість нафти, яка останнім часом надходить до двох білоруських НПЗ з Росії. Через це майже наполовину зменшено виробництво на нафтопереробних заводах, а дороге обладнання на одному з них вийшло з ладу.

Заступник генерального директора Білоруської нафтової компанії (БНК) Сергій Гриб 23 квітня повідомив про рішення припинити через це експорт із Білорусі світлих нафтопродуктів (бензин, дизельне пальне, пальне для літаків) до Україні, Польщі і країн Балтії.

«На даний момент контрактні зобов’язання припинені до моменту вирішення питання з російською нафтою», – заявив Гриб, уточнивши, що експорт темних нафтопродуктів (мазуту, бітуму) збережений у повному обсязі. Скільки триватиме такий режим, невідомо.

Загроза для Білорусі та України

Наразі білоруська сторона працює над тим, щоб уникнути санкцій із боку зовнішніх контрагентів. Це дуже болючий удар по економіці Білорусі, адже 45% білоруського експорту в Євросоюз – це нафтопродукти, а нафтопереробна промисловість дає до білоруського бюджету 5,5 мільярда доларів доходу на рік.

Це рішення є також ударом по Україні – згідно зі статистикою, в балансі поставок пального в Україну на Росію припадає 33% обсягу, а 32% Україна купує в Білорусі, 7% – у Литві і ще 11% – із інших джерел, 17 відсотків виробляє сама. Тепер Росія заявила про нафтову блокаду України, а Білорусь зупинила постачання у зв’язку з технічними проблемами.

Що трапилося з російською нафтою

19 квітня концерн «Белнафтахім» заявив про «різке погіршення» якості російської нафти сорту Urals, яка надходить транзитом через нафтопровід «Дружба», що загрожує пошкодженнями для обладнання білоруських нафтопереробних заводів.

Зокрема, протягом останніх днів на Мозирський НПЗ прибувала російська нафта з високим вмістом хлорорганіки, яка має підвищену корозійну активність.

«Погана якість сировини, яка переробляється, вже відобразилася на роботі обладнання», – відзначили на підприємстві.

Як пише видання «Вісник «Нафтана», від забрудненої непотрібними домішками російської сировини різко посилюється корозія обладнання на всьому виробничому ланцюжку – за тиждень іржа «з’їдає» 4–5 міліметрів металу.

20 квітня на Мозирському НПЗ виявили зіпсовані теплообмінні трубки повітряного холодильника ХК-105. Їх демонтували. Попереднє обстеження спеціальної комісії виявило їх корозійне руйнування.

Станом на 23 квітня на Мозирському НПЗ через погану якість нафти знижене завантаження потужностей на 40%, а на Новополоцькому «Нафтані» – на 50%.

Наразі «Нафтан» працює на старих запасах сировини, обмеживши поставки з нафтопроводу. Ростуть супутні витрати, у багато разів збільшено використання реагентів для захисту обладнання від корозії.

«Белнафтахім» вживає заходів для мінімізації постачання сировини з якістю, яка не відповідає стандартам, розводить її іншими сортами нафти, в тому числі поставленими залізницею.

Мінськ хоче компенсацій

Експерти кажуть, що додаткове очищення нафти (дезактивація) загрожує припиненням і тривалим простоєм білоруських переробних заводів, що позначиться не тільки на їхніх доходах, а й на економіці Білорусі взагалі, бо бюджет залежить від надходжень від нафтопереробки.

20 квітня в «Белнафтахімі» повідомляли, що будуть домагатися від російської «Транснєфті» компенсацій. Однак називати точну суму збитку голова концерну «Белнафтахім» Андрій Рибаков не став, бо її «складно підрахувати»: наслідки можуть проявитися не відразу, а з часом.

«Це як мінімум десятки мільйонів доларів, збиток може обчислюватися багатьма сотнями мільйонів доларів», – сказав Рибаков.

Він підтвердив, що відбір зразків здійснювався в присутності представників російської «Транснєфті», і ті визнали наявність проблем.

Білорусь шукає нафтової альтернативи

Білоруська нафтова компанія розраховує до кінця 2019 року організувати альтернативний до Росії імпорт нафти через порти Балтії або України, заявив заступник голови компанії Сергій Гриб.

«У світі існує 18 сортів нафти, які можна переробляти на білоруських підприємствах. У даний час розглядаються кілька варіантів її постачання», – сказав Гриб.

Один із них – через морські порти країн Балтії, інший – через Одесу і нафтопровід Одеса – Броди на Мозирський НПЗ.

«Або балтійські порти, або Одеса, або комбінація. Мозирський НПЗ ближче до України, тобто цілком можливо, якщо на Мозирський НПЗ, буде, відповідно, через Україну. Новополоцький нафтопереробний завод «Нафтан» ближче до прибалтійських портів, відповідно, логічно розглядати порти Балтійського моря», – пояснив Гриб.

За його словами, постачальник нафти поки не визначений, «все буде залежати від ціни». Як можливі варіанти він назвав поставки з Азербайджану, Саудівської Аравії, Нігерії.

Погана російська нафта вже потрапила до ЄС і України

Неякісна нафта потрапила і на територію країн Євросоюзу, сказав заступник голови концерну «Белнафтахім» Володимир Сізов.

«За результатами проб, які були відібрані на кордоні Білорусі і Польщі, можна констатувати, що неякісна нафта надійшла на територію країн Європейського союзу. Така ж нафта є і на території України», – сказав він.

Лабораторія ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» працює в цілодобовому режимі. За даними фахівців, російська нафта з непотрібними хлорорганічними сполуками досі продовжує надходити в Білорусь.

Що кажуть у Росії

«Попереднього повідомлення про те, що буде надходити нафта невідповідної якості, ми не отримували», – повідомив заступник голови «Белнафтахіму» Володимир Сізов.

Прес-секретар російської компанії «Транснєфть» Ігор Дьомін у розмові з Радіо Свобода визнав наявність проблеми і заявив, що ситуація має виправитися на початку цього тижня. Але білоруські фахівці вважають, що в найкращому разі це станеться до кінця місяця.

«Транснєфть» запевняє, що вживаються заходи для відкачування нафти з підвищеним рівнем хлориду і додавання якісної сировини. В компанії обіцяють, що незабаром ситуація стабілізується.

Наразі вдалося з’ясувати, що джерело забруднення виявлено на ділянці Самара – Унеча нафтопроводу «Дружба».

23 квітня для обговорення проблеми неякісної нафти з керівництвом російської компанії «Транснєфть» у Москву поїхали представники концерну «Белнафтахім» і білоруських нафтопереробних заводів.