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02 Травень 2019, Київ 17:01
Новини | Міжнародні

Білорусь заявляє, що російським нафтопроводом почала надходити чиста нафта

Російську нафту почали транспортувати до Мозирського нафтопереробного заводу на південному сході Білорусі, повідомляє білоруська державна компанія «Білнафтохім»

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Білоруська державна нафтотранспортна компанія «Білнафтохім» заявляє, що постачання нафти нафтопроводом «Дружба» з Росії відновлене після тижневої зупинки, спричиненої забрудненням російської нафти.

Згідно з заявою «Білнафтохіму», російську нафту почали транспортувати до Мозирського нафтопереробного заводу на південному сході Білорусі.

Словацька компанія «Словнафт» повідомила, що, за угодою з російським Міністерством енергетики, вона очікує відновлення постачання чистої російської нафти всередині травня.

За очікуваннями Мінська, постачання нафтопроводом «Дружба» досягне 60%-70% повної потужності до 10 травня, проте для повного відновлення можуть знадобитися місяці.

Читайте також: Для повного відновлення нафтопроводу «Дружба» потрібні місяці – «Білнафтохім»

Білорусь 25 квітня тимчасово припинила експорт бензину і дизельного палива в Україну, Польщу і країни Балтії через неякісну російську нафту. «Білнафтохім» пообіцяв вимагати компенсацію від російської сторони. Попередньо білоруська сторона оцінює збитки в 100 мільйонів доларів. Згодом транзит зупинили також Польща і Україна.

21 квітня російська компанія «Транснефть» визнала наявність джерела забруднення сировини на ділянці нафтопроводу «Дружба» Самара-Унеча. У компанії пообіцяли найближчим часом виправити ситуацію.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що забруднення нафти завдало «серйозних іміджевих втрат» Росії. У забрудненні назвали винною приватну компанію в Самарській області, справу передали до Федеральної служби безпеки.

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