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30 Квітень 2019, Київ 13:06
Новини | Міжнародні

Для повного відновлення нафтопроводу «Дружба» потрібні місяці – «Білнафтохім»

Мозирський нафтопереробний завод, Білорусь

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Мозирський нафтопереробний завод у Білорусі отримає незабруднену нафту з Росії не раніше 4 травня, йдеться в поширеній 30 квітня заяві компанії «Білнафтохім». У заяві білоруської компанії вказується, що на початку травня почне працювати тільки одна гілка нафтопроводу «Дружба», повне ж відновлення «вимагатиме декількох місяців напруженої роботи».

Як ідеться в повідомленні, зараз і з російського, і з білоруського боку кордону зливають у резервуари забруднену нафту, постачання якої привели до зупинки транзиту палива по нафтопроводу «Дружба». Загальний її обсяг становить понад 170 тисяч тонн.
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26 квітня міністерство енергетики Росії заявило, що незабруднена нафта надійде на нафтопереробний завод у Мозирі вже 2–3 травня, а в порт Усть-Луга – 7 травня.

Причини появи в нафтопроводі «Дружба» забрудненої нафти досі повністю не з’ясовані. У Росії порушили кримінальну справу, заявивши, що «забруднення» нафти могло бути умисним.

Білоруська сторона заявляє про збитки в cумі близько 100 мільйонів доларів. Для врегулювання ситуації тривають переговори.

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