Для повного відновлення нафтопроводу «Дружба» потрібні місяці – «Білнафтохім»

Мозирський нафтопереробний завод у Білорусі отримає незабруднену нафту з Росії не раніше 4 травня, йдеться в поширеній 30 квітня заяві компанії «Білнафтохім». У заяві білоруської компанії вказується, що на початку травня почне працювати тільки одна гілка нафтопроводу «Дружба», повне ж відновлення «вимагатиме декількох місяців напруженої роботи».

Як ідеться в повідомленні, зараз і з російського, і з білоруського боку кордону зливають у резервуари забруднену нафту, постачання якої привели до зупинки транзиту палива по нафтопроводу «Дружба». Загальний її обсяг становить понад 170 тисяч тонн.

26 квітня міністерство енергетики Росії заявило, що незабруднена нафта надійде на нафтопереробний завод у Мозирі вже 2–3 травня, а в порт Усть-Луга – 7 травня.

Причини появи в нафтопроводі «Дружба» забрудненої нафти досі повністю не з’ясовані. У Росії порушили кримінальну справу, заявивши, що «забруднення» нафти могло бути умисним.

Білоруська сторона заявляє про збитки в cумі близько 100 мільйонів доларів. Для врегулювання ситуації тривають переговори.