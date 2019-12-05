Білорусь ніколи не збиралася і не збирається входити до складу будь-якої держави, навіть «братньої Росії», заявив на зустрічі з депутатами білоруського парламенту президент Білорусі Олександр Лукашенко. 7 грудня в Сочі відбудеться зустріч Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним. ЗМІ писали, що в результаті зустрічі може бути підписана програма інтеграції між двома країнами. Про те, які саме документи можуть бути підписані й інші деталі переговорів, поки що невідомо. Напередодні зустрічі керівників Росії та Білорусі, Радіо Свобода запитало у мінчан, що вони думають про глибоку інтеграцію з Росією. (Відео Радіо Свобода, Reuters)