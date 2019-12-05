Лукашенко: Білорусь не збирається входити до складу «братньої Росії»

Білорусь ніколи не збиралася і не збирається входити до складу будь-якої держави, навіть «братньої Росії», заявив на зустрічі з депутатами білоруського парламенту президент Білорусі Олександр Лукашенко.

«Ми ніколи не збиралися і збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії», – сказав Лукашенко.

«Я не хочу перекреслити все, що я зробив разом із вами, народом: створив незалежну суверенну державу, щоб її зараз вкласти в якийсь ящик з хрестом нагорі і кудись викинути або передати. Цього при мені не буде ніколи», – додав він.

Президент Білорусі наголосив, що Мінськ і Москва досі не вирішили низку принципових питань щодо нафти, але країни не ведуть діалогу з політичних питань, наприклад, про створення єдиного парламенту.

7 грудня в Сочі відбудеться зустріч Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним. ЗМІ писали, що в результаті зустрічі може бути підписана програма інтеграції між двома країнами. Про те, які саме документи можуть бути підписані й інші деталі переговорів, поки що невідомо.

У кінці 2018 року російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв заявив про готовність Росії проводити єдину політику у сфері податків і ціноутворення з Білоруссю в рамках угоди про союзну державу від 1999 року. Документ передбачав створення спільної валюти, судів і митниці. Лукашенко тоді назвав висловлювання російського прем’єра «порожнім шантажем».

Критики білоруського президента вважають, що нові угоди про інтеграцію з Росією загрожують незалежності країни.