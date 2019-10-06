У Мінську проходить мітинг проти можливої ​​інтеграції з Росією

У столиці Білорусі Мінську на площі Свободи проходить так званий «мітинг за незалежність», учасники якого протестують, зокрема, проти можливої інтеграції з Росією.

Як передає Білоруська служба Радіо Свобода, мітинг ініціював опозиціонер Микола Статкевич в рамках передвиборчих пікетів кандидатів у депутати.

Взяти участь у заході прийшли близько 100 людей.

Раніше у пресі з’явились повідомлення про те, що уряди Росії і Білорусії на початку вересня погодили програму економічної інтеграції двох країн.

Пізніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що програма інтеграції Білорусі й Росії ґрунтується строго на положеннях Договору від 1999 року про створення Союзної держави, і ніякого відходу від цього договору немає.8 грудня Володимир Путін і Олександр Лукашенко мають підписати документ про «поглиблення інтеграції» з «дорожніми картами» для врегулювання проблемних питань.