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21 листопада 2019, Київ 12:17
Новини | Міжнародні

Сербія розпочала розслідування через відео з імовірним російським шпигуном

Президент Сербії Александар Вучич

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Влада Сербії розпочала розслідування можливого вербування сербського високопосадовця співробітником російських спецслужб. Президент країни Александар Вучич доручив Агентству військової безпеки перевірити відповідний відеозапис, опублікований у загальному доступі кілька днів тому. На цих кадрах імовірний російський розвідник передає гроші сербському агенту.

Спецслужби країни вже підтвердили справжність запису, передає Радіо і телебачення Сербії. За даними журналіста Христо Гроздєва, який співпрацює з групою розслідувачів Bellingcat, на відео зафіксований заступник військового аташе в Белграді, співробітник російської військової розвідки Георгій Клебан. Людина, якій він передає гроші в Белграді, імовірно є офіцером сербської розвідки. Його обличчя на відео розмите.

Очікується, що 21 листопада президент Сербії обговорить ситуацію з керівництвом розвідки, контррозвідки, а також Генштабу Збройних сил країни. Після цього будуть оприлюднені деталі, заявив міністр оборони Александар Вуліч. Він назвав ситуацію серйозною і зазначив, що бачить за цим спробу завадити тому, щоб Сербія залишалася нейтральною країною.

Між Москвою і Белградом склалися міцні політичні та економічні зв’язки. Кремль підтримує Сербію у відмові визнати незалежність Косова, а на озброєнні сербської армії стоять російська техніка. У посольстві Росії в Белграді інформацію про можливе вербування високопоставленого сербського чиновника поки не коментували.

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