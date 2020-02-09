«Раптом у нас з Зеленським спільні предки». Поклонська перевіряє свою етнічну належність через ДНК

Експрокурорка анексованого Криму, а нині – депутатка Держдуми Наталія Поклонська вирішила встановити свою етнічну належність через генетичну експретизу, адже ДНК – наче «прокурорський архів», де «всі ходи записані». Про це діячка написала у своєму телеграм-каналі.

Як заявила Поклонська, процедуру вона замовила в одній із клінік Москви. «Тепер дізнаємося, яка кров у мені намішана. Раптом виявиться, що разом з російською та українською кров'ю в мені є спадок древніх волохів, що лякають багатьох в? Або з'ясується, що я татарка більше, ніж божевільний радикал Джемілєв (депутат Верховної Ради Мустафа Джемілєв на це наразі ніяк не реагував – ред.)? А раптом у нас із Зеленським спільні предки?», – написала вона.

Колишня «прокурор Криму» Наталія Поклонська називає себе депутатом російської Держдуми «від Криму». Україна неодноразово наголошувала, що Росія не має права проводити вибори на окупованому півострові. Перебуває під персональними санкціями.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.