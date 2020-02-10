Експрокурору з Криму загрожує до 15 років ув’язнення за державну зраду – прокуратура АРК

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила експрокурору анексованого Криму про підозру у вчиненні державної зради (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу України). Як повідомляє пресслужба прокуратури, санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

«У ході розслідування встановлено, що колишній прокурор після окупації півострова у 2014 році перейшла на службу до незаконно створеної «прокуратури Республіки Крим». Перебуваючи на посаді прокурора апеляційного відділу кримінально-судового управління, розуміючи незаконність кримінального переслідування одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, у ході якого «рішенням» «Киевского районного суда г. Симферополя» йому незаконно продовжено запобіжного захід у вигляді тримання під вартою, у подальшому вимагала залишити рішення без змін», – сказано в повідомленні.

На думку прокуратури АРК, «своїми діями, вказаний «прокурор», перейшовши на бік ворога, надавала допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України».

Підозрювану оголосили в розшук.