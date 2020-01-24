Марш на Крим: плани Меджлісу і погрози Поклонської

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував проведення 2 травня акції ненасильницького спротиву «Мир ‒ проти насильства та окупації. Марш гідності», під час якої активісти мають намір потрапити до анексованого Криму через адміністративний кордон. Російська влада в Криму відреагувала на це погрозами. Що відомо зараз про заплановану акцію ‒ у матеріалі Крим.Реалії.

Рефат Чубаров зазначив, що в перших лавах ітимуть члени Меджлісу, народні депутати. Організатори «Маршу гідності» планують також запросити до участі представників міжнародних організацій. Чубаров не виключає, що можливий силовий варіант прориву на анексований півострів.

«Росія намагається всіма своїми можливостями витиснути кримських татар із їхньої землі. Це реальна загроза існуванню кримських татар, можливо, вперше з часів депортації в 1944 році», ‒ наголосив політик.

У коментарі Крим.Реалії Рефат Чубаров повідомив, що анонсований на 2 травня марш на анексований Крим не вимагає згоди української влади, бо, як стверджує Чубаров, акція є законною.

«Наша позиція була публічною як ініціатива, озвучена у грудні 2019 року. Тоді ми ще не називали дати, а тепер вона названа. Поки реакції органів влади немає. Це виключно наша акція. І, відповідно до українського законодавства, згода на ті чи інші законні акції не потрібна», ‒ сказав Чубаров, додавши, що організатори поки не розкривають деталей акції.

Організатори поки не розкривають деталей акції

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу повідомив, що організатори маршу на Крим «будуть намагатися» узгоджувати свої дії з українською владою.

«Ми не будемо переступати рівень своїх прав відповідно до законодавства України. Ми будемо намагатися нашим штабом усі кроки здійснення цієї акції узгоджувати з відповідними службами. У нас немає наміру якимось чином ускладнити діяльність державних українських структур. Або, не дай боже, ускладнити взаємини української держави зі своїми партнерами», ‒ сказав Чубаров.

Зі свого боку, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров висловив думку, що узгодження дій «не обов’язкове».

«Я думаю, що немає необхідності узгоджувати (марш ‒ ред.) з українською прикордонною службою, тому що це територія України, ми йдемо своєю територією», ‒ сказав Умеров.

У Держприкордонслужбі України повідомили Крим.Реалії, що у відомства немає підстав для перешкоджання учасникам анонсованого на 2 травня маршу на Крим.

«Всі мають пройти відповідне оформлення в межах чинного законодавства. Законодавством чітко визначений порядок перетину адміністративного кордону з окупованим Кримом. Перешкоджати ‒ немає підстав», ‒ повідомив керівник відділу з питань взаємодії українського відомства Андрій Демченко.

«Рішуча відсіч» Аксьонова й автозаки Поклонської

Голова підконтрольної Росії влади в Криму Сергій Аксьонов назвав провокацією заяву Рефата Чубарова про запланований марш на Крим. За словами Аксьонова, на учасників цього заходу чекає «рішуча відсіч».

Українській владі варто задуматися про наслідки провокації

«Якщо справа дійсно дійде до спроб незаконного перетину кордону, до спроб вторгнення на російську територію, то такі дії, безумовно, будуть припинятися рішуче і відповідно до закону. Українській владі варто задуматися про наслідки провокації», ‒ написав Аксьонов у фейсбуці.

Експрокурор анексованого Криму Наталія Поклонська, яку нині називають «депутатом Держдуми Росії», яка в нижній палаті парламенту Росії представляє окуповану територію України, Кримський півострів, також відреагувала на анонс Чубарова, оголосивши, що учасників маршу до Криму будуть чекати автозаки російських силовиків.

«Ну, ми на вас будемо чекати. І після «великого» походу на Крим допоможемо влаштувати автопробіг півостровом. Для цього навіть виділимо святкові автозаки», ‒ написала Поклонська на своїй сторінці в фейсбуці.

«Кримських татар не залякати»

Лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв, коментуючи заяву Наталії Поклонської, сказав Крим.Реалії, що «кримських татар не залякати» автозаками.

Безпеку ніхто не може гарантувати, бо ми маємо справу з бандитською державою

«Безпеку ніхто не може гарантувати, бо ми маємо справу з бандитською державою. Автозаки для кримських татар ‒ справа звична, тому нас цим не налякаєш», ‒ сказав Джемілєв.

Лідер кримськотатарського народу повідомив, що має намір узяти участь у марші на анексований Крим 2 травня, причому йти збирається у перших лавах ходи. При цьому він не виключає силових дій із боку Росії.

«Яка буде реакція Росії? Тут ми розглядаємо декілька варіантів. Тому вперед ми пошлемо тих, кого не шкода. А не шкода тих, кому вже більше ніж 73 роки (мається на увазі сам 76-річний Мустафа Джемілєв ‒ ред.). Чому 73? Тому що у нас 73 роки ‒ це «прожитковий мінімум», ‒ сказав Джемілєв.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі Крим.Реалії назвав «істерією» реакцію російської влади в Криму на запланований марш.

«Ті, хто захоплював Крим, виходять з того, що це не наша земля. Відповідно у них не те що неприйняття, а вони будуть закликати Москву, щоб Москва застосувала найсуворіші заходи для придушення», ‒ вважає Чубаров.

6 грудня 2019 року Рефат Чубаров анонсував підготовку і проведення ходи з материкової частини України до анексованого Росією Криму. Чубаров повідомив, що вже створений штаб, склад якого назвуть після низки консультацій.