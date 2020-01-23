Перешкоджати учасникам маршу на Крим немає підстав – ДПСУ

У Державної прикордонної служби України немає підстав для перешкоджання учасникам анонсованого на 2 травня маршу на анексований Крим. Про це 23 січня проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив керівник відділу з питань взаємодії українського відомства Андрій Демченко.

«Всі повинні пройти відповідне оформлення в рамках чинного законодавства. Законодавством чітко визначено порядок перетину адміністративного кордону з окупованих Кримом. Перешкоджати - немає підстав», – пояснив Демченко.

22 січня Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 2 травня поточного року кримські татари планують масово перетнути адмінкордон з анексованим Кримом в пункті пропуску «Чонгар».

6 грудня 2019 року Рефат Чубаров анонсував підготовку і проведення ходи з материкової частини України до анексованого Росією Криму. За словами голови Меджлісу, організатори мають намір також звернутися до низки країн і міжнародних організацій, щоб вони взяли участь в марші. Чубаров додав, що вже створено штаб, склад якого назвуть після консультацій, а дата акції буде відома пізніше, оскільки підготовка «може зайняти не один, і не два місяці».