Чубаров анонсував на травень марш кримських татар на Кримський півострів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 2 травня поточного року кримські татари планують масово перетнути адмінкордон з анексованим Кримом в пункті пропуску «Чонгар», передає «5 канал».

За словами Чубарова, акцію ненасильницького спротиву проведуть, щоб міжнародні організації, «які постійно на словах засуджують анексію Росією Криму, змогли це підтвердити діями», долучившись до перетину адмінкордону.

Голова Меджлісу зазначив, що в перших рядах будуть йти члени Меджлісу, народні депутати, західні партнери. Чубаров не виключає, що можливий силовий варіант прориву на анексований півострів, повідомляє «5 канал».

«Росія намагається всіма своїми можливостями видавити кримських татар з їхньої землі. Це реальна загроза існуванню кримських татар, можливо, вперше з часів депортації в 1944 році», – заявив політик.

6 грудня 2019 року Рефат Чубаров анонсував підготовку і проведення ходи з материкової частини України до анексованого Росією Криму. За словами голови Меджлісу, організатори мають намір також звернутися до низки країн і міжнародних організацій, щоб вони взяли участь в марші. Чубаров додав, що вже створено штаб, склад якого назвуть після консультацій, а дата акції буде відома пізніше, оскільки підготовка «може зайняти не один, і не два місяці».