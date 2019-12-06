«Ми йдемо до себе додому»: Чубаров анонсував марш до Кримського півострова

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ – проти насильства і окупації. Марш гідності». Про це Чубаров сказав 6 грудня на пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Крим.Реалії.

За словами голови Меджлісу, після анексії Криму «Росія не виконала жодного міжнародного рішення і така акція допоможе повернути її в правові рамки». Також, додав він, це «допоможе міжнародним організаціям реалізувати рішення, які були ухвалені щодо Росії».

«Меджліс кримськотатарського народу виступає з публічною ініціативою підготовки до проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ – проти насильства і окупації. Марш гідності». Формою проведення такої акції ми бачимо організацію ходи з материкової частини української держави в іншу частину української держави – до кримського півострову. Ми йдемо до себе додому», – сказав Чубаров.

За словами голови Меджлісу, організатори мають намір також звернутися до низки країн і міжнародних організацій, щоб вони взяли участь у марші. Чубаров додав, що вже створено штаб, склад якого назвуть після низки консультацій, а дата акції буде відома пізніше, оскільки підготовка «може зайняти не один і не два місяці».

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.