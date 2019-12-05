«Ми стовідсотково за санкції» – посол Нідерландів про покарання Росії через анексію Криму

Посол Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол заявив, що його країна надалі підтримує політику Європейського союзу щодо застосування санкцій проти Росії через незаконну анексію Криму. Про це посол заявив в інтерв’ю Радіо Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

«Ми за санкції і виступаємо далі за це. Ми не згодні з тим, що відбулося в Криму. І ми не приймаємо факт, що це ніби інша реальність. Нам також тяжко, у нас були хороші відносини, історичні відносини з Росією були нормальними, ми вже 400 років маємо відносини між Нідерландами і Росією. Але, тим не менше, ми не можемо це прийняти, тому ми стовідсотково за ці санкції і за територіальну цілісність України. На сьогоднішній день просто неприйнятно відібрати, анексувати територію іншої держави, ми живемо в 21 столітті», – заявив Йоганнес де Мол.

Він зазначив, що санкційна політика Нідерландів щодо Росії зберігається, попри те, що від цього потерпає бізнес-потенціал між Нідерландами та Росією, зокрема у сфері сільського господарства.

«Санкції побудовані так, що робота на бізнес в Криму в обхід санкції рано чи пізно стане відомою. Для бізнесу це дуже великий ризик», – сказав Йоганнес де Мол, додавши, що йому невідомі дані про відвідини нідерландськими політичними і державними діячами Криму після його незаконної анексії.

12 вересня Рада Європейського союзу продовжила персональні санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України ще на пів року – до 15 березня 2020 року. У списку санкцій – 170 громадян Росії і України, а також 44 юридичних особи. Санкції передбачають заморожування їхніх активів і заборону фізичним особам на в’їзд в ЄС.

Санкції були запроваджені у 2014 році після анексії Криму, а потім їх кілька разів посилювали в зв’язку з підтримкою Росією бойовиків на сході України. Відтоді обмежувальні заходи кілька разів продовжували. У санкційному списку – низка російських державних діячів, чиновників, воєначальників, а також ватажки підтримуваних Росією бойовиків Донбасу.

Також нині діють і періодично продовжуються ще два великі санкційні пакети ЄС проти Росії: секторальні економічні санкції (наразі чинні до 30 січня 2020 року) і «кримські», запроваджені у відповідь на окупацію й анексію півострова (чинні до 23 червня 2020 року).