У США кількох росіян й італійців звинуватили в спробі уникнути «кримських санкцій»

Федеральні прокурори США висунули обвинувачення російським, італійським й американським компаніям і працівникам у намаганні уникнути санкцій США, запроваджених після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році.

Міністерство юстиції США 3 грудня заявило, що особи і компанії, названі в обвинувальному акті, приховували призначення виробленої у США енергетичної турбіни.

За даними Міністерства юстиції, зібрані в справі докази свідчать, що неназваний російський державний бізнес планував використовувати турбіну на російській арктичній глибоководній буровій платформі.

Американські санкції забороняють постачання товарів, пов’язаних із розвідкою або видобутком, для російських нафтових проєктів в Арктиці.

Згідно з виявленою схемою, неназвана російська компанія найняла Олега Нікітіна і його російську компанію KS Engineering (KSE), щоб придбати турбіну за 17,3 мільйона доларів, повідомляє Міністерство юстиції США.

Він, його компанія і працівник KSE були згодом звинувачені, зокрема, у змові з метою вчинення шахрайства і відмивання коштів.

Зі свого боку, ці троє прагнули ухилитися від американських санкцій, уклавши контракт із Габріеле Віллоне, його італійською компанією GVA International Oil and Gas Services і працівником Бруно Капаріні, щоб придбати турбіну від їхнього імені.

Останні, у свою чергу, найняли Далі Баґроу і його американську компанію World Mining and Oil Supply, щоб придбати турбіну в неназваного американського виробника і доставити її.

Нікітіна, Віллоне і Баґроу заарештували в Савані, штат Джорджія.