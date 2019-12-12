Румунські прикордонники утримували голову Меджлісу кримськотатарського народу

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 12 грудня повідомив, що його три години утримували румунські прикордонники в аеропорту Бухареста. Він бачить в цьому «слід російських спецслужб».

«Не очікував, що отруйні щупальця російських спецслужб постараються дістати мене в Румунії. Сьогодні при прильоті в Бухарест і проходженні прикордонного контролю румунські прикордонники вилучили у мене паспорт і 3,5 години без пояснення причин утримували мене в трансферній зоні аеропорту», – написав Чубаров у фейсбуці.

За його словами, метою візиту до Румунії є заплановані на 12 грудня зустрічі з 3ержавним секретарем Міністерства закордонних справ, а також з експертами German Marshall Fund of the United States для обговорення ситуації в анексованому Росією Криму та мілітаризації півострова і Чорного моря.

Як зазначив Чубаров, в ситуацію довелося втрутитися послу і консулу України в Румунії.

«Зрозуміло, що те, що сталося, буде предметом звернення посольства України в Румунії в компетентні органи Румунії з метою отримати чіткі пояснення причин мого затримання», – написав він.

Офіційні коментарі представників дипломатичних відомств України і Румунії щодо цього інциденту поки відсутні.

5 липня 2014 року, коли Рефат Чубаров повертався в анексований Росією Крим з виїзного засідання Меджлісу на Херсонщині, російські силовики заборонили йому в’їзд на 5 років. На адмінкордоні з півостровом Чубарова зустрічала тодішній російський прокурор Криму Наталія Поклонська. Вона зачитала йому попередження «про неприпустимість екстремістської діяльності», після чого російські прикордонники вручили голові Меджлісу повідомлення про заборону на в'їзд на територію Росії.

5 липня 2019 року п'ятирічний термін заборони на в’їзд закінчився. Але, як пояснив Чубаров, він досі не може поїхати в Крим через заочний арешт за нібито вчинення ним певних «злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки російської держави».