У прокуратурі АРК повідомили, на якому етапі перебуває справа проти Поклонської

Колишня «прокурор» анексованого Криму, яка нині є «депутатом» Держдуми Росії за підсумками незаконних виборів, проведених Москвою на півострові, Наталія Поклонська перебуває в розшуку, повідомив прокурор відділу Прокуратури АРК Кирило Копійка.

Як заявив він в ефірі проєкту Радіо Свобода, Радіо Крим.Реалії, прокуратура АРК вирішує питання про проведення стосовно неї заочного кримінального розслідування.

Проти Поклонської розслідують кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

За словами прокурора, Поклонська, будучи представником окупаційної влади, сприяла забороні Меджлісу кримськотатарського народу. Також Поклонська брала участь у незаконному кримінальному переслідуванні учасників мітингу 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради АРК.

Прокурор зазначив, що учасників мітингу переслідували за законодавством Росії, хоча 26 лютого 2014 року Крим ще не був окупований Росією і в такому випадку повинні застосовуватися українські закони.

«Підозрювана оголошена в розшук. Кримінальне провадження зупинено в зв'язку з розшуком підозрюваної. На даний момент вирішується питання щодо здійснення спеціального (заочного – ред.) досудового розслідування щодо підозрюваної», – повідомив прокурор.

Копійка підкреслив, що прокуратура АРК направила їй повідомлення про підозру усіма можливими способами, включаючи повідомлення в соцмережах.

«Крім того, підозрювана уклала договір з адвокатами, які беруть активну участь у цьому кримінальному провадженні, в тому числі під час розгляду клопотань. Тому коментар Поклонської щодо її необізнаності фактично не відповідає дійсності», – сказав він.

Прокуратура АРК також повідомила, що використовує інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з Поклонською в кримінальному провадженні проти неї.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що це інтерв'ю ображає тих, хто зараз в Криму позбавлений волі, в тому числі, через дії Поклонської.

Напередодні на інтерв'ю також відреагував постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич. Він зазначив, що «особи, які безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан».

До анексії Криму Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю влада півострова призначила її прокурором Криму. Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Росії і на анексованому півострові.

Поклонську обрали до Держдуми Росії на так званих виборах, які влаштувала Москва на півострові. Україна і Захід не визнали ці вибори.

На материковій частині України щодо Наталії Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона також перебуває в санкційних списках ЄС і ще низки окремих країн.