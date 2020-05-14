У Києві активно працюють адвокати Поклонської – прокуратура АРК

Адвокати колишньої прокурорки анексованого Криму Наталії Поклонської активно працюють у відкритій на материковій території України справі проти неї щодо порушення законів і звичаїв війни. Як повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії заступник начальника управління Прокуратури АРК Борис Паращук, Поклонська злукавила в нещодавньому інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, сказавши, що вона не знає, в чому її звинувачують.

«Це вибудувана така стратегія захисту. Вона (Поклонська – ред.) нібито не розуміє, нічого не знає. Хоча адвокати, з якими вона підписала договір особисто, які показують договір про надання правової допомоги, що свідчить про те, що вона знає, що відбувається в Україні і щодо свого переслідування в Україні. Її адвокати приходять до органів попереднього розслідування, в прокуратуру, в суд, знайомляться з матеріалами кримінального провадження», – розповів Паращук.

За його словами, мотивація, чому саме Поклонська розглядається правоохоронними органами України як «воєнний злочинець», була розписана в процесуальних документах і відправлена усіма можливими засобами зв’язку, зокрема в Генрокуратуру Росії.

«Однак Генпрокуратура Росії відмовилася від співпраці, мотивуючи це тим, що виконання нашого запиту нібито може нашкодити суверенітету Росії», – пояснив Паращук.

Прокуратура АРК раніше повідомила, що використовує інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з Поклонською в кримінальному провадженні проти неї.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що це інтерв’ю ображає тих, хто зараз в Криму позбавлений волі, в тому числі, через дії Поклонської. А постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич сказав, що «особи, які безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан».

До анексії Криму Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю влада півострова призначила її прокурором Криму. Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Росії і на анексованому півострові.

Поклонську обрали до Держдуми Росії на так званих виборах, які влаштувала Москва на півострові. Україна і Захід не визнали ці вибори.

На материковій частині України щодо Наталії Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона також перебуває в санкційних списках ЄС і ще низки окремих країн.