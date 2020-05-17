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17 травня 2020, Київ 11:24
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Де Поклонська збрехала Гордону?

Де Поклонська збрехала Гордону?
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Де Поклонська збрехала Гордону?

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Детектор брехні для Поклонської. Де вона сказала неправду Гордону. «Чому Поклонська отримала можливість брехати і говорити дурниці на всю Україну» – обурився на своїй фейсбук-сторінці Рефат Чубаров, Голова Меджлісу кримськотатарського народу. Поклонська розповіла свою версію подій на Майдані в 2013-2014: про «законний кримський референдум», про те, як хотіла допомогти Аксьонову і стала «прокурором Криму», чому ініціювала заборону Меджлісу. Щиро дивувалася, що не знає, в чому її звинувачують в Україні, хоча її адвокати активно працюють в Україні. Чому Поклонська говорить неправду, як і Путін? Маніпуляцій Поклонської в 3 годинах розмови багато, але ми вибрали головне. Телепроект Крим.Реалії проаналізував неправду, яку Поклонська розповіла Гордону

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