Радіо Свобода Daily: Гордон розповів, навіщо брав інтерв'ю в Поклонської

Гордон про Поклонську: «Вона сумує за Україною та кається у зраді»

Тригодинне інтерв'ю колишньої «прокурорки» окупованого Росією Криму Наталії Поклонської Дмитру Гордону розкриває «анатомію зради» ‒ каже сам автор. Його критики вказують, що бесіда з нинішньою «депутаткою» російської Держдуми з Криму ‒ це «акт пропаганди «русского мира». У професійному товаристві звертають увагу на комплементарний стиль ведення бесіди Гордоном, який не став винятком і цього разу.

Зі свого боку, в Прокуратурі АРК обіцяють використовувати це інтерв'ю в кримінальному провадженні проти Поклонської.

Про післясмак онлайн-зустрічі з Наталією Поклонською журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» поговорили з автором інтерв'ю, журналістом Дмитром Гордоном.

Зеленський продовжив заборону російських соцмереж в Україні

Президент Володимир Зеленський продовжив своїм указом заборону низки російських онлайн-ресурсів та соціальних мереж.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться в повідомленні.

Президент поставив підпис під документом після того, як 13 травня Рада національної безпеки та оборони передала до його офісу проєкт указу про застосування санкцій щодо російських соціальних мереж та інтернет-сервісів.

Словенія першою в ЄС заявила про подолання епідемії коронавірусу

Словенія стала першою країною Європейського союзу, яка офіційно заявила про подолання епідемії коронавірусу.

Європа, особливо її західна частина, є одним із двох найбільш постраждалих від коронавірусу регіонів світу – тут померли 151 749 людей. В Італії і Великій Британії зафіксовано більше ніж по 30 000 смертей, а у Франції й Іспанії разом – 27 000 смертей.

Уряд Словенії, населення якої складає два мільйони, повідомив 15 травня, що поширення COVID-19 перебуває під контролем, і потреби в надзвичайних медичних заходах більше немає. За останні два тижні у Словенії виявляли менше ніж сім нових випадків коронавірусу щодня.

У Києві в будинку-інтернаті для дівчат на COVID-19 захворіли понад 80 людей – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат підтвердили захворювання на COVID-19 у 81 особи.

«У столиці виявлене нове вогнище захворювання на коронавірус. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили захворювання у 81 особи. Там спочатку виявили хвору жінку-працівницю. І після цього зробили ПЛР-тести всім вихованцям та персоналу закладу. Загалом протестували 182 особи», – сказав Віталій Кличко.

Він вказав, що, за результатами тестів, серед хворих 53 вихованки будинку-інтернату – віком від 7 до 35 років, а також інфіковані 28 осіб із персоналу інтернату – 26 жінок і 2 чоловіків.

Повідомляється, що у лікарні столиці госпіталізували трьох пацієнтів із числа персоналу. Інша частина персоналу – на самоізоляції вдома, під контролем лікарів. Інфіковані вихованки закладу перебувають у задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті.

Сурогатне материнство на карантині: що буде з дітьми і чи заборонять іноземцям послуги в Україні?

Кадри, на яких майже півсотні новонароджених малюків плачуть в одній великій залі, сколихнули громадськість не лише в контексті співчуття. В суспільстві розпочалася активна дискусія щодо сурогатного материнства.

Через карантинні обмеження іноземці не можуть забрати своїх дітей, народжених за допомогою українських сурогатних матерів. Тож із малюками вони щодня спілкуються онлайн, надсилають якісь конкретні іграшки чи просять персонал придбати, надиктовують казки власною мовою і просять поставити, розповідають у коментарі Радіо Свобода представники лікарні. Читайте більше тут.

«Не можу передати, як сильно хочеться до Криму» – Джамала

Як співачка Джамала проводить свій карантин? Чи бачить вона свого маленького сина майбутнім артистом? Чому вона вирішила зайнятися благодійністю і як змінює свій одяг на захисну форму для лікарів? Джамала погодилася не тільки поговорити з ведучою Катериною Некречею на ці та інші теми, але й відповісти на запитання слухачів і глядачів Радіо Крим.Реалії. Читайте інтерв'ю повністю тут.

Затишних вихідних!

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